Alcaraz - Zverev, meci epic la Australian Open. Primul finalist a fost desemnat după cea mai lungă semifinală din istoria turneului

Meci cu cote de înalt dramatism, în această dimineață, la Australian Open. Carlos Alcaraz s-a calificat în a 8-a finală de Grand Slam a carierei - pentru prima dată la Antipozi -, după o partidă epică împotriva lui Alexander Zverev. Liderul mondial s-a impus în fața numărul 3 ATP cu 6-4, 7-6, 6-7, 6-7, 7-5, cei doi bifând cea mai lungă semifinală din istoria turneului (5 ore şi 27 de minute).

Cei doi superjucători plecau de pe poziții egale, fiecare având câte 6 victorii în cele 12 duleuri directe. După un prim set câștigat de iberic cu 6-4, a urmat o sarabandă de seturi decise la tie-break. Primul, luat de Alcaz, următoarele două, de Zverev, care a profitat și de o accidentare a adversarului.

Zverev a avut 5-3 în setul decisiv

În decisiv, neamțul a început perfect, procurându-și un break, pe care l-a menținut până la 5-3. Alexander Zverev a fost la un game să închidă partida, dar cel mai bun jucător al lumii a făcut break şi a egalat la 5. Ibericul a mai câștigat două game-uri care l-au dus în premieră în finala Australian Open. Confruntarea a devenit cel mai lung meci de la Australian Open, depășind-o pe cea dintre Nadal - Verdasco, din 2009 (5 ore și 14 minute).

Carlos Alcaraz va juca în ultimul act al competiției cu învingătorul dintre Jannik Sinner și Novak Djokovici, partidă care începe în câteva minute la Melbourne. Dacă se va impune în ultimul act, spaniolul va deveni, la 22 de ani, cel mai tânăr jucător din istorie care are în palmares toate cele 4 turnee majore (record deţinut de Nadal).