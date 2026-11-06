 Iubita unui fotbalist de la UTA Arad ar fi încercat să se sinucidă | adevarul.ro
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Iubita unui fotbalist de la UTA Arad ar fi încercat să se sinucidă

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O tânără de cetățenie străină, identificată drept iubita sau soția unui fotbalist legitimat la clubul UTA Arad, a amenințat că se aruncă de la balconul unui apartament din oraș.

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Foto: Captură video Paul Andor

Incidentul s-ar fi produs în cursul zilei de astăzi (vineri, 6 noiembrie 2026), și s-a încheiat fără victime datorită intervenției rapide a autorităților. Potrivit site-ului Fanatik, ar fi vorba despre soția lui Samuel Gueulette, fotbalist ajuns la UTA în urmă cu 9 săptămâni.

Serviciul de Ambulanță Județean Arad a confirmat faptul că astăzi, în jurul orei 11:34, „prin Sistemul Național Unic pentru Apeluri de Urgență 112, a fost sesizat faptul că o persoană amenință că se va arunca de la etajul al doilea al unui imobil (blocul R38) din municipiul Arad. La locul solicitării s-au deplasat de urgență un echipaj medical din cadrul SAJ Arad de tip B2, alături de echipaje specializate din cadrul Poliției și ale Inspectoratului pentru Situații de Urgență (Pompieri)”.

Potrivit Antena 3, un pompier și un polițist local au reușit să ajungă la timp în balconul apartamentului unde se afla femeia. Tânăra a fost imobilizată la timp. Ea a fost ulterior preluată în siguranță de echipajele medicale sosite la fața locului pentru a primi îngrijiri de specialitate.

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