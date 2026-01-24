CSM București, a șaptea victorie în Liga Campionilor. Româncele au defilat în Croația

CSM Bucureşti a trecut de formația croată RK Podravka Koprivnica, scor 33-28 (14-8), sâmbătă seara, în Grupa B a Ligii Campionilor la handbal feminin. „Tigroaicele” au reuşit a cincea victorie consecutivă în grupă, în total ajungând la 7 succese, cu care au urcat pe locul 4 al clasamentului.

Meciul a fost echilibrat doar în primele 18 minute, după care bucureștencele au apăsat pe pedala de accelerație. De la 7-6, scorul a devenit 7-14, iar problema învingătoarei nu s-a mai pus până la final. a preluat controlul jocului, marcând opt goluri consecutive, de la 6-7 la 14-7. Formația română s-a desprins chiar și la goluri avans în repriza secundă, dar în cele din urmă au câştigat cu 33-28.

Pentru CSMB au marcat Omoregie 7 goluri, Maslova 6, Smits 4, Jaukovic 4, Friis 4, Brnovic 3, Oestergaard 2, Pintea 2 și Novak 1. Portarul Evelina Eriksson a avut o prestaţie de excepţie, cu 14 intervenţii (45,16%), iar Daciana Hosu a apărat 2 şuturi (16,67%).

În alte meciuri din grupa B din Liga Campionilor, FTC-Rail Cargo Hungaria a învins-o pe Krim Otp Group Mercator cu 38-31, iar Brest Bretagne Handball a dispus de Odense Handbold, cu 32-27. Duminică se va juca meciul Ikast Handbold - Sola HK. CSM Bucureşti va juca următorul meci pe teren propriu, cu liderul Brest Bretagne Handball, pe 8 februarie, meci care va consemna atacul româncelor la primele duă poziții, care duc în optimi..