Luni, 20 Octombrie 2025
Adevărul
Iordănescu junior a dus-o în cap pe Legia Varșovia. Fostul selecționer are zilele numărate în Polonia

După plecarea intempestivă de la cârma echipei naționale de fotbal a României, fostul selecționer Edy Iordănescu (47 de ani) nu are parte de succesul scontat în Polonia, unde a preluat-o pe Legia Varșovia.

Edy arată într-o direcție, dar mingea zboară în altă parte
Echipa a ajuns la trei eșecuri la rând în toate competițiile, după 1-3 cu Zaglebie Lubin, iar fanii echipei i-au cerut demisia lui Iordănescu Jr. Formația este implicată în Conference League, urmând să joace joi, la Cracovia, cu Șahtior Donețk.

Tehnicianul a cerut rezilierea contractului cu Legia Varșovia, însă conducerea clubului se opune, deocamdată.

Antrenorul și-a exprimat disponibilitatea de a-și rezilia contractul! Se pare că acesta a recunoscut că binele echipei trebuie să fie pe primul loc și este gata să părăsească Legia, asumându-și responsabilitatea pentru rezultatele slabe.

Conducerea clubului, însă, nu este dispusă să accepte o astfel de mișcare. Șefii Legiei consideră că schimbarea antrenorului în acest moment nu este o idee bună”, au notat polonezii de la Goal.

Clauza de reziliere a antrenorului este de 400.000 de euro. Pentru formația din Varșovia urmează două meciuri importante: după jocul cu Șahtior Donețk, din Conference League, urmeză cel cu Lech Poznan, în campionat.

După eșecul cu Zaglebie, Legia se află pe locul al 9-lea în Polonia, cu 15 puncte acumulate după 11 runde, la 9 lungimi în spatele liderului Jagiellonia. Potrivit polonezilor, Legia are al 3-lea cel mai slab sezon în Polonia din ultimii 25 de ani.

Antrenorul a declarat recent că nu ia în calcul revenirea la echipa națională în acest moment. Au existat zvonuri că FRF a trimis un emisar special să discute cu Edy, pentru a-l convinge să revină la trena tricolorilor, în eventualitatea unei plecări a lui Mircea Lucescu (80 de ani).

loading Se încarcă comentariile...
