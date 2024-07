Iordănescu, concluzii după eliminarea de la Euro 2024: a răspuns și la întrebarea despre viitorul său

România se pregătește de revenirea acasă, după o înfrângere categorică în fața Olandei, scor 0-3. A fost victoria cu numărul 10 pentru batavi, în cele 14 dueluri cu România, de-a lungul istoriei.

Adevărul a explicat, pe larg, ce urmează pentru prima noastră reprezentativă după eliminarea de la Euro 2024. Rămâne de văzut dacă cele două campanii care vin îl vor include și pe selecționerul Edward Iordănescu (46 de ani). După partida cu Olanda, acesta a apărut la microfonul Pro TV și a oferit primele concluzii.

Ce a spus Edward Iordănescu?

*Plecăm cu capul sus, dar cu sufletul frânt. Ne doream foarte mult o calificare pentru români. Am dat totul ca să mergem mai departe. Închidem o poveste frumoasă, care poate aduce în viitor lucruri foarte bune, dacă știm să gestionăm acest moment. Pentru fotbalul românesc, poate fi un nou început. Le mulțumesc băieților pentru implicarea lor, au depășit așteptările. Sunt mândri de ei, și le cer scuze suporterilor, ei sunt campionii Europei, noi nu suntem.

*Primele 20 de minute ne-au aparținut, am avut și ocazia mare prin Man. Am vrut să-i surprindem pe olandezi, să punem presiune pe construcția lor. Am fost agresivi, i-am pus în dificultate. După care, la prima situație, a venit golul. Toate golurile lor sunt din acțiuni individuale, calitate foarte mare. E trist...

*Ne-a dat puțin peste cap ce s-a întâmplat. Ianis (n.r. –Hagi) s-a lovit, Mogoș a făcut comoție. A trebuit să facem improvizație la improvizație.

*Pentru mine, lucrurile sunt clare, eu sunt mândru de ce s-a realizat aici. Cred că echipa națională poate să crească. Am nevoie de odihnă. Sincer, au fost multe nopți cu 3-4 ore de somn. Am nevoie de odihnă, apoi, cu siguranță, va fi o discuție cu federația și mai ales va fi o discuție cu familia mea.

*În momentul ăsta, simt că familia mea are mai multă nevoie de mine decât are echipa națională. Au fost doi ani și jumătate grei, cu atacuri în multe momente, cu lipsă de încredere. N-a fost ușor, mai ales pentru familia mea.

Euro 2024, tabloul optimilor

29 iunie (Berlin): Elveția – Italia 2-0

29 iunie (Dortmund): Germania – Danemarca 2-0

30 iunie (Gelsenkirchen): Anglia – Slovacia 1-1 (2-1 după prelungiri)

30 iunie (Koln): Spania – Georgia 4-1

Ieri (Düsseldorf): Franța – Belgia 1-0

Ieri (Frankfurt): Portugalia – Slovenia 0-0 (3-0 după loviturile de departajare)

Astăzi (Munchen): România – Olanda 0-3

Astăzi (Leipzig, 22.00, Pro TV și VOYO): Austria – Turcia

Sferturi

5 iulie (Stuttgart, 19.00): Spania – Germania

5 iulie (Hamburg, 22.00): Portugalia – Franța

6 iulie (Düsseldorf, 19.00): Anglia – Elveția

6 iulie (Berlin, 22.00): Olanda – Austria / Turcia

Lotul României

*Portari: Niță (Gaziantep), H. Moldovan (Atletico Madrid), Târnovanu (FCSB)

*Fundași: Rațiu (Rayo Vallecano), Mogoș (CFR Cluj), Drăgușin (Tottenham), Racovițan (Rakow), Rus (Pafos), Nedelcearu (Palermo), Burcă (Al-Okhdood), Bancu (Universitatea Craiova)

*Mijlocași: Sorescu (Gaziantep), M. Marin (Pisa), Cicâldău (Konyaspor), R. Marin (Empoli), Stanciu (Damac), Șut (FCSB), Olaru (FCSB), Man (Parma), Mihăilă (Parma), I. Hagi (Alaves), Coman (FCSB)

*Atacanți: Drăguș (Gaziantep), Pușcaș (Bari), Alibec (Muaither), Bîrligea (CFR Cluj)