România – Olanda, un coșmar: ce urmează pentru naționala după eliminarea de la Euro 2024

România – Olanda, scor 0-3, a pus capăt aventurii naționalei la Campionatul European din Germania. În care tricolorii au făcut furori, câștigând acel meci cu Ucraina (3-0). Și grație acelui succes categoric au avansat, în optimi, de pe primul loc în grupa E.

Dacă tragem linie după acest turneu final, suntem pe plus, în mod clar. Pentru că am câștigat un meci din patru, am obținut a doua prezență din istorie în fazele eliminatorii ale unui European și, în premieră, am câștigat grupa noastră de la un turneu final continental.

Acum, când Euro 2024 s-a încheiat pentru noi, trebuie să privim spre viitor. Iar viitorul înseamnă Liga Națiunilor și, mai important, preliminariile Mondialului din 2026, găzduit de Canada, Mexic și SUA.

Tricolorii țintesc promovarea în „B“

În Liga Națiunilor, suntem în „C“, după retrogradarea de la începutul mandatului lui Edward Iordănescu. Ceea ce înseamnă că, în acest an, țintim revenirea în „B“ prin câștigarea grupei din care facem parte. Iată programul meciurilor:

*Vineri, 6 septembrie (ora 21.45): Kosovo - România

*Luni, 9 septembrie (ora 21.45): România - Lituania

*Sâmbătă, 12 octombrie (ora 21.45): Cipru - România

*Marți, 15 octombrie (ora 21.45): Lituania - România

*Vineri, 15 noiembrie (ora 21.45): România - Kosovo

*Luni, 18 noiembrie (ora 21.45): România – Cipru

Obiectivul principal: primul Mondial după 28 de ani

Campania de Liga Națiunilor va fi ocazia perfectă pentru a pregăti pe cea care contează cu adevărat. Vorbim despre preliminariile Mondialului din 2026. Aici, partidele de calificare se vor desfășura, între martie – noiembrie 2025. Apoi, în martie 2026, se vor juca meciurile de baraj. Per total, Europa va trimite 16 naționale la CM 2026: cele 12 câștigătoare ale grupelor preliminare, plus 4 echipe după partidele de play-off.

România a fost ultima dată la un Mondial în 1998, așa că revenirea la un astfel de turneu final ar fi o adevărată lovitură după 28 de ani de așteptare.

Euro 2024, tabloul optimilor

29 iunie (Berlin): Elveția – Italia 2-0

29 iunie (Dortmund): Germania – Danemarca 2-0

30 iunie (Gelsenkirchen): Anglia – Slovacia 1-1 (2-1 după prelungiri)

30 iunie (Koln): Spania – Georgia 4-1

Ieri (Düsseldorf): Franța – Belgia 1-0

Ieri (Frankfurt): Portugalia – Slovenia 0-0 (3-0 după loviturile de departajare)

Astăzi (Munchen): România – Olanda 0-3

Astăzi (Leipzig, 22.00, Pro TV și VOYO): Austria – Turcia

Sferturi

5 iulie (Stuttgart, 19.00): Spania – Germania

5 iulie (Hamburg, 22.00): Portugalia – Franța

6 iulie (Düsseldorf, 19.00): Anglia – Elveția

6 iulie (Berlin, 22.00): Olanda – Austria / Turcia

Lotul României

*Portari: Niță (Gaziantep), H. Moldovan (Atletico Madrid), Târnovanu (FCSB)

*Fundași: Rațiu (Rayo Vallecano), Mogoș (CFR Cluj), Drăgușin (Tottenham), Racovițan (Rakow), Rus (Pafos), Nedelcearu (Palermo), Burcă (Al-Okhdood), Bancu (Universitatea Craiova)

*Mijlocași: Sorescu (Gaziantep), M. Marin (Pisa), Cicâldău (Konyaspor), R. Marin (Empoli), Stanciu (Damac), Șut (FCSB), Olaru (FCSB), Man (Parma), Mihăilă (Parma), I. Hagi (Alaves), Coman (FCSB)

*Atacanți: Drăguș (Gaziantep), Pușcaș (Bari), Alibec (Muaither), Bîrligea (CFR Cluj)