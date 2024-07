România, primele reacții după eșecul cu Olanda: Hagi și Burcă au explicat ce s-a întâmplat

Fostul selecţioner, Gheorghe Hagi, a declarat la finalul partidei în care România a fost învinsă de Olanda, cu scorul de 3-0, în optimile Euro 2024, că naţionala pregăti de Edward Iordănescu trebuie felicitată, pentru că a intrat în istorie prin parcursul de la Campionatul European.

"În primul rând trebuie să-i felicităm, pentru tot parcursul pe care l-au avut, pentru că au intrat în istorie, au făcut lucruri foarte bune. E clar că din grupe când ieşi întâlneşti adversari foarte buni. Am avut oportunităţile noastre, dar s-a văzut că Olanda e o echipă foarte bună, şi colectiv, şi individual a avut controlul meciului, a controlat şi ritmul şi intensitatea jocului. Noi am făcut tot ce am putut, dar e un proces, din orice meci înveţi. Trebuie să mergem înainte, deocamdată atâta pot, trebuie să ne uităm înainte, să vedem ce mai e de făcut, să devenim mai buni pentru a face performanţe şi mai mari", a afirmat Hagi la ProTV.

El s-a arătat optimist în ceea ce priveşte viitorul echipei naţionale de fotbal a României.

"Felicitări antrenorilor, staffului, suporterilor, toată România merită felicitată, am fost la Campionatul European, am făcut România din nou cunoscută, şi de aici începe un proces de creştere, trebuie să evoluăm şi să creştem mult mai mult. E greu să tragi concluzii, deşi în mare le văd. Trebuie să avem multă încredere, mult curaj, mai multă personalitate şi eu cred că se poate. Trebuie să ajungem mai sus, trebuie să ne dorim mai mult, trebuie să fim acolo, şi, de ce să nu sperăm? Sunt mândru de echipa României, de toţi", a mai spus fostul internaţional.

Burcă, optimist în privința viitorului

Fundaşul Andrei Burcă a declarat că acest turneu final trebuie să fie doar un început pentru naţionala de fotbal a României.

"E o seară tristă pentru noi, le mulţumim fanilor pentru că au fost senzaţionali pe durata întregului turneu. Suntem dezamăgiţi... mă încearcă multe sentimente acum, pentru că ne-am dorit foarte mult de la această partidă. Într-adevăr, ăsta e nivelul. Am fost între primele 16 echipe ale Europei, am terminat grupa pe primul loc şi ne-am bătut de la egal la egal cu toată lumea. Acest turneu trebuie să fie doar un început, să învăţăm, să acumulăm experienţă, să progresăm să nu mai mergem doar din 8 în 8 ani la turnee finale", a afirmat Burcă la postul Pro Arena.

"Ne bucurăm că am reuşit să ieşim din grupă de pe primul loc, iar azi am încercat să trecem mai departe. Cred că am început bine, primele 15 minute, chiar am jucat bine, însă a venit acel gol al lor. La prima lor ocazie a venit golul şi ne-am destabilizat puţin, iar ei au prins şi mai multă încredere. Am încercat cât am putut să revenim, însă ei au jucători de foarte mare calitate, iar pe final au venit şi celelalte două goluri, când noi ne-am deschis foarte mult. Le mulţumim suporterilor, ei au fost motivul pentru care noi am intrat mereu pe teren şi am dat totul. Au fost în spatele nostru, au fost primul jucător. Când îi avem lângă noi putem face lucruri măreţe", a adăugat fundaşul.

Euro 2024, tabloul optimilor

29 iunie (Berlin): Elveția – Italia 2-0

29 iunie (Dortmund): Germania – Danemarca 2-0

30 iunie (Gelsenkirchen): Anglia – Slovacia 1-1 (2-1 după prelungiri)

30 iunie (Koln): Spania – Georgia 4-1

Ieri (Düsseldorf): Franța – Belgia 1-0

Ieri (Frankfurt): Portugalia – Slovenia 0-0 (3-0 după loviturile de departajare)

Astăzi (Munchen): România – Olanda 0-3

Astăzi (Leipzig, 22.00, Pro TV și VOYO): Austria – Turcia

Sferturi

5 iulie (Stuttgart, 19.00): Spania – Germania

5 iulie (Hamburg, 22.00): Portugalia – Franța

6 iulie (Düsseldorf, 19.00): Anglia – Elveția

6 iulie (Berlin, 22.00): Olanda – Austria / Turcia

Lotul României

*Portari: Niță (Gaziantep), H. Moldovan (Atletico Madrid), Târnovanu (FCSB)

*Fundași: Rațiu (Rayo Vallecano), Mogoș (CFR Cluj), Drăgușin (Tottenham), Racovițan (Rakow), Rus (Pafos), Nedelcearu (Palermo), Burcă (Al-Okhdood), Bancu (Universitatea Craiova)

*Mijlocași: Sorescu (Gaziantep), M. Marin (Pisa), Cicâldău (Konyaspor), R. Marin (Empoli), Stanciu (Damac), Șut (FCSB), Olaru (FCSB), Man (Parma), Mihăilă (Parma), I. Hagi (Alaves), Coman (FCSB)

*Atacanți: Drăguș (Gaziantep), Pușcaș (Bari), Alibec (Muaither), Bîrligea (CFR Cluj)