Ion Țiriac, atacat de fiul unui fost mare lider comunist: „I-a cumpărat colecția de puști de vânătoare la un preț derizoriu”

Stabilit în Germania, Jean Maurer, fiul fostului premier din perioada comunistă Ion Gheorghe Maurer, l-a atacat într-o postare pe Facebook pe omul de afaceri Ion Țiriac (86 de ani), cel care a anunțat recent că se „pensionează”.

Jean Maurer susține că Ion Țiriac a cumpărat de la tatăl său, fostul protector în comunism al ex-tenismenului, la un preț subevaluat, colecția de puști de vânătoare. Plus niște tablouri. Acesta mai susține că omul de afaceri i-ar fi promis familiei sale că o va îngriji, dar nu dă de înțeles că nu s-a ținut de cuvânt.

Se știe că Țiriac juca tenis cu Maurer pe când acesta era prim-ministrul României (Maurer a avut cel mai lung mandat de premier din istoria României, în perioada 1961-1974). Cei doi jucau tenis pe terenurile de la Arcul de Triumf.

În schimb, Maurer făcea ca Țiriac să aibă permanent pașaport, să plece când dorea în străinătate la turneele de tenis. De asemenea, regimul nu îi „dijmuia” premiile, așa cum prevedea legea până la jumătatea anilor '70.

Ulterior, fiul lui Maurer s-a judecat ani în șir cu Ion Țiriac pentru colecția de zeci de puști de vânătoare.

Despre Gheorghe Maurer s-a spus că l-a scos în viață din pușcărie pe tatăl lui Ilie Năstase. Gheorghe. Tatăl lui „Nasty” era colector la Banca Naţională și se aflat în maşina din care s-au furat saci cu bani valorând 250.000 de dolari. A stat patru luni în beciurile Miliţiei Capitalei, unde a cunoscut teroarea Securităţii.

„Ăsta a fost un mare noroc pentru noi. Cînd l-au eliberat pe tata, nu voiau să-l mai angajeze la bancă, deşi n-avusese nici o implicare în jaf. Am reuşit însă să merg cu el la Maurer, i-a explicat exact ce s-a întîmplat şi cum a căzut la mijloc. La 9 dimineaţa am plecat de la biroul lui, iar la 11 l-au repus pe tata în drepturi la bancă, aşa cum era normal să se întâmple!", a povestit Constantin Năstase, fratele lui Ilie Năstase, pentru gsp.

Postarea lui Jean Maurer pe Facebook

„Ion Tiriac:

”La 87 de ani, nu regret nicio zi din viața mea”.

Sunt convins că nu regretă, din motive de "tărie de caracter"!

Dacă ar fi avut un caracter mai slab, ar fi regretat ziua când a făcut o afacere profitabilă cu prietenul și protectorul lui din comunism, Ion Gheorghe Maurer, când i-a cumpărat colecția de puști de vânătoare la un preț derizoriu, și i-a mai luat și ca bonus (gratis) niște tablouri de prin casă!

Sigur, nu furate, ci cu acordul unui bătrân de peste 90 de ani, înspăimântat că nu are cum să-și finanțeze bătrânețea lui și a soției bolnave, contra promisiunii că "va avea el grijă să nu-i lipsească nimic...!"

Doar vorbe de business...!

Sigur, nu el trebuia să aibă grijă de părinții mei, ci eu, numai că la vremea respectivă mă luptam cu șomajul prin Germania și întreținerea familiei mele!

Nu aș fi scris despre acest domn, care era nelipsit din casa tatălui meu, când venea din turnee, din motive de greață, dar consider că aceste rânduri vor restabili adevărul istoric, punând în lumina corectă "tăria de caracter" ale unui mare campion al României, cu care m-am mândrit și eu, de altfel.

Nu insist, că trebuie să am grijă să nu-mi dea ciorba în foc, la bucătărie...!

El Comandante”.

Ion Gheorghe Maurer (născut pe 23 septembrie 1902, București, România și decedat pe 8 februarie 2000, București, România) a fost un politician comunist român, prim-ministru al României în perioada 1961-1974, cel de-al 49-lea premier al României.

A fost președinte al Prezidiului Marii Adunări Naționale a Republicii Populare Române (șef al statului) în perioada 11 ianuarie 1958 - 21 martie 1961. Este membru titular al Academiei Române, dar noul președinte al instituției, Marius Andruch, vrea să-i retragă titlul.