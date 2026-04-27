search
Luni, 27 Aprilie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri

Ion Țiriac, atacat de fiul unui fost mare lider comunist: „I-a cumpărat colecția de puști de vânătoare la un preț derizoriu”

0
0
Publicat:

Stabilit în Germania, Jean Maurer, fiul fostului premier din perioada comunistă Ion Gheorghe Maurer, l-a atacat într-o postare pe Facebook pe omul de afaceri Ion Țiriac (86 de ani), cel care a anunțat recent că se „pensionează”.

Gheorghe Maurer, stânga, alături de fostul dictator Nicolae Ceaușescu FOTO Arhiva Adevărul

Jean Maurer susține că Ion Țiriac a cumpărat de la tatăl său, fostul protector în comunism al ex-tenismenului, la un preț subevaluat, colecția de puști de vânătoare. Plus niște tablouri. Acesta mai susține că omul de afaceri i-ar fi promis familiei sale că o va îngriji, dar nu dă de înțeles că nu s-a ținut de cuvânt.

Se știe că Țiriac juca tenis cu Maurer pe când acesta era prim-ministrul României (Maurer a avut cel mai lung mandat de premier din istoria României, în perioada 1961-1974). Cei doi jucau tenis pe terenurile de la Arcul de Triumf.

În schimb, Maurer făcea ca Țiriac să aibă permanent pașaport, să plece când dorea în străinătate la turneele de tenis. De asemenea, regimul nu îi „dijmuia” premiile, așa cum prevedea legea până la jumătatea anilor '70.

Ulterior, fiul lui Maurer s-a judecat ani în șir cu Ion Țiriac pentru colecția de zeci de puști de vânătoare.

Despre Gheorghe Maurer s-a spus că l-a scos în viață din pușcărie pe tatăl lui Ilie Năstase. Gheorghe. Tatăl lui „Nasty” era colector la Banca Naţională și se aflat în maşina din care s-au furat saci cu bani valorând 250.000 de dolari. A stat patru luni în beciurile Miliţiei Capitalei, unde a cunoscut teroarea Securităţii. 

Ăsta a fost un mare noroc pentru noi. Cînd l-au eliberat pe tata, nu voiau să-l mai angajeze la bancă, deşi n-avusese nici o implicare în jaf. Am reuşit însă să merg cu el la Maurer, i-a explicat exact ce s-a întîmplat şi cum a căzut la mijloc. La 9 dimineaţa am plecat de la biroul lui, iar la 11 l-au repus pe tata în drepturi la bancă, aşa cum era normal să se întâmple!", a povestit Constantin Năstase, fratele lui Ilie Năstase, pentru gsp.

Postarea lui Jean Maurer pe Facebook

Ion Tiriac:

”La 87 de ani, nu regret nicio zi din viața mea”.

Sunt convins că nu regretă, din motive de "tărie de caracter"!

Dacă ar fi avut un caracter mai slab, ar fi regretat ziua când a făcut o afacere profitabilă cu prietenul și protectorul lui din comunism, Ion Gheorghe Maurer, când i-a cumpărat colecția de puști de vânătoare la un preț derizoriu, și i-a mai luat și ca bonus (gratis) niște tablouri de prin casă!

Sigur, nu furate, ci cu acordul unui bătrân de peste 90 de ani, înspăimântat că nu are cum să-și finanțeze bătrânețea lui și a soției bolnave, contra promisiunii că "va avea el grijă să nu-i lipsească nimic...!"

Doar vorbe de business...!

Sigur, nu el trebuia să aibă grijă de părinții mei, ci eu, numai că la vremea respectivă mă luptam cu șomajul prin Germania și întreținerea familiei mele!

Nu aș fi scris despre acest domn, care era nelipsit din casa tatălui meu, când venea din turnee, din motive de greață, dar consider că aceste rânduri vor restabili adevărul istoric, punând în lumina corectă "tăria de caracter" ale unui mare campion al României, cu care m-am mândrit și eu, de altfel.

Nu insist, că trebuie să am grijă să nu-mi dea ciorba în foc, la bucătărie...!

El Comandante”.

image

Ion Gheorghe Maurer (născut pe 23 septembrie 1902, București, România și decedat pe 8 februarie 2000, București, România) a fost un politician comunist român, prim-ministru al României în perioada 1961-1974, cel de-al 49-lea premier al României.

A fost președinte al Prezidiului Marii Adunări Naționale a Republicii Populare Române (șef al statului) în perioada 11 ianuarie 1958 - 21 martie 1961. Este membru titular al Academiei Române, dar noul președinte al instituției, Marius Andruch, vrea să-i retragă titlul.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Acordul cu AUR, ținut la secret. Surse: PSD strângea semnături pentru moțiune, fără ca parlamentarii să știe la ce vor folosi
digi24.ro
image
O femeie din Mexic a fost căutată patru zile după ce a dispărut, pentru că nimeni nu a recunoscut-o din poze de pe rețele
stirileprotv.ro
image
Stenograme din ședința PSD. Ce le-a transmis Sorin Grindeanu celor din conducerea partidelor și ce urmează în relatia cu AUR
gandul.ro
image
Refuz masiv în fața recrutării: Germania se confruntă cu o reacție neașteptată
mediafax.ro
image
România, fără apărare în calea dronelor? Cât de gravă e, în realitate, situația după incidentele de la Galați și Tulcea. Un general în rezervă, avertisment dur: „Avem lipsuri”
fanatik.ro
image
Culisele licitațiilor pentru autostrăzi. Ce reclamă firmele care se bat pe A7 și A8: 13 contestații în același timp
libertatea.ro
image
Ce le spune Nicușor Dan românilor care l-au votat, dar acum sunt supărați pe el, și celor care îl consideră „PSD-ist”
digi24.ro
image
Mutu, dezvăluiri despre relațiile sale >> Despărțirea de Consuelo: „Nu mi-o spunea direct”
gsp.ro
image
Lovitură de proporții în Italia! Interul lui Cristi Chivu riscă retrogradarea
digisport.ro
image
Salariile mari sunt rare în România: peste 9.500 lei net te plasează în top 8% angajați bine plătiți (analiză)
stiripesurse.ro
image
Surpriză uriașă pentru o femeie care a crezut că și-a cumpărat un apartament cu debara. Când i-a deschis ușa a avut un șoc 
antena3.ro
image
Cea mai puternică furtună care a lovit România în 2026. Care sunt urmările
observatornews.ro
image
Câți bani a luat eliminatul Alberto Hangan, de la Antena 1, pentru cele 16 săptămâni petrecute la Survivor 2026
cancan.ro
image
Vor primi pensionarii cu grupe bani în plus la pensie? Consiliul Legislativ a dat verdictul DOCUMENT
newsweek.ro
image
FOTO. Cât de frumoasă e femeia cu 22 de milioane de urmăritori pe Instagram
prosport.ro
image
Soveja, satul unic în Europa, a ars aproape complet. Era considerat staţiunea bogaţilor în timpul comunismului, Ceauşescu avea şi el aici o casă de vacanţă
playtech.ro
image
Haos uluitor la Rapid! De ce a fost Aioani băgat în teren? „Amatorism! A simțit o jenă și la încălzire”
fanatik.ro
image
Ingredientul banal din bucătărie care îți poate afecta sănătatea. Multe gospodine îl folosesc la supe și ciorbe
ziare.com
image
Sorana Cîrstea a cedat nervos: "Chemi supervizorul sau îi spun echipei mele să strige"
digisport.ro
image
DOCUMENT Guvernul face publica ”Lista băieților deștepți din energie / AVIZE DE RACORDARE DE 80.000 de MW, de 10 ori puterea instalată a României / 318 firme au capital social sub 1.000 de lei. 78% nu aveau angajaţi
stiripesurse.ro
image
EXCLUSIV Neconcordanțe în CV-ul unui consilier al lui Nicușor Dan
cotidianul.ro
image
ULTIMA ORĂ: Şi-a dat DEMISIA din Guvern
romaniatv.net
image
Jupiter a ieșit din retrograd și activează viața sentimentală a trei zodii. Cine se va îndrăgosti la finalul lui aprilie
mediaflux.ro
image
„Uitați-vă la el, e și o mână divină” » Poveștile emoționante ale oamenilor lângă care a crescut Cristi Chivu: „Fie iertat, tatăl lui nu-l lăsa să facă nimic!”
gsp.ro
image
Ce s-a întâmplat exact când Nicolae Ceaușescu s-a întâlnit cu Părintele Arsenie Boca: „Vă vor cerne!"
actualitate.net
image
De ce va avea restaurantul Panoramic, patronat de Copos, acces auto pe Tâmpa, în ciuda restricțiilor și protestelor
actualitate.net
image
Ce a învățat Alina Sorescu din fosta căsnicie cu Alexandru Ciucu. Ce spune despre o nouă relație
click.ro
image
Cum pregătește Laura Cosoi brioșe fără zahăr, făină și praf de copt: „Nu mai știam ce să le pun copiilor la pachet”
click.ro
image
Decizie neașteptată în timpul atacului armat de la Casa Albă. JD Vance, evacuat înaintea lui Trump. Explicația președintelui: „Lăsați-mă să văd”
click.ro
Meghan Markle GettyImages 1178314752 jpg
”Sfârșitul unei ere, cei mai grei 7 ani din viață”. Meghan recunoaște că viața a pus-o în genunchi
okmagazine.ro
Principele Nicolae și Ioana Doletti foto Historia webp
Superba Ioana, femeia fatală de la Palatul României: i-a făcut pe Carol al II-lea și pe Principele Nicolae să uite că sunt frați
okmagazine.ro
Tort ungar Sursa foto shutterstock 2322289845 jpg
Tort ungar. Nimeni nu poate rezista unei a doua felii
clickpentrufemei.ro
Arheologii au îndepărtat cu atenție pământul din jur înainte de a transporta pâinea la un laborator (© Kanton Aargau)
Pâine romană veche de 2.000 de ani, descoperită pe un șantier de construcții
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Reacția Elenei Merișoreanu despre „palatele” din Bellu ale vedetelor: „Alții își pun și televizoare în cavou.” De ce nu-și face cruce, superstiția de care se teme
image
Ce a învățat Alina Sorescu din fosta căsnicie cu Alexandru Ciucu. Ce spune despre o nouă relație

OK! Magazine

image
Superba Ioana, femeia fatală de la Palatul României: i-a făcut pe Carol al II-lea și pe Principele Nicolae să uite că sunt frați

Click! Pentru femei

image
Prietenii își fac griji în privința actriței Christina Applegate. „Nu face bine și orice se poate întâmpla”

Click! Sănătate

image
Nu poţi renunţa la obiectele vechi din casă? Iată ce înseamnă, potrivit psihologilor!