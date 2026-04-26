Ion Țiriac se pensionează! Magnatul a decis să lase tot imperiul său financiar pe mâinile altei persoane: „Eu dau înapoi. Îl las să-și facă treba!”

În curând, pe data de 9 mai, Ion Țiriac va împlini 87 de ani. Cu ocazia aniversării sale, miliardarul a luat o decizie neașteptată, gândindu-se, de ceva vreme, să se retragă din afaceri și să poziționeze totul în mâinile unei persoane capabile să gestioneze imperiul financiar construit de acesta, de-a lungul mai multor ani.

Conform spuselor celebrului fost tenismen, fiul său cel mare, Alexandru Țiriac, a fost desemnat să se ocupe de afacerile de miliarde de euro în derulare. Începând din acest an, tânărul va fi cel care va gestiona business-urile și înteaga avere a familiei Țiriac.

„Cu cât îmbătrânești, cu atât ai și mai multe probleme. Dar, în general, businessul nu mă mai interesează absolut deloc. Îl las pe feciorul meu mare să-și facă treaba și eu încerc să dau un pic înapoi din ceea ce am avut norocul să-mi cadă din cer după atâția ani!”, a declarat Ion Țiriac, potrivit GSP.

Țiriac, în topul celor mai bogați oameni din lume

Un detaliu interesant este legat de evoluția averii lui Ion Țiriac între 2025 și 2026. Potrivit clasamentelor Forbes, în mai puțin de un an, averea sa a crescut cu aproximativ 200 de milioane de euro. Astfel, dacă în 2025 era estimată la 2,1 miliarde de euro, în 2026 aceasta a ajuns la un nivel mai ridicat, pe fondul acestei creșteri.

„Forbes estimează că, în 2026, fostul jucător de tenis român are o avere netă de 2.3 miliarde de dolari. Aceasta îl plasează pe locul 1778 în topul celor mai bogate persoane din lume. În mod incredibil, în ciuda vârstei sale înaintate, averea lui Țiriac a crescut masiv în ultimii ani, aproape dublându-se față de 2020, când era de 1.2 miliarde de dolari!”, au menționat jurnaliștii de la Give Me Sport.