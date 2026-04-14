Ion Țiriac l-a umplut de bani, dar el și-a bătut joc de toată averea. Boris Becker se pune pe picioare vânzându-și trofeele pe un site de licitații

Pe The Tennis Auction - Prestige Memorabilia, un site specializat în licitații cu suveniruri din tenis, cupa ridicată de germanul Boris Becker (58 de ani) la US Open 1989 tocmai s-a vândut cu 357.546 de dolari (puțin peste 300.000 de euro). Suma reprezintă mai mult decât premiul în bani pe care Becker, neamțul manageriat de Ion Țiriac (86 de ani), l-a câștigat la momentul respectiv. Se știe că, în ultimii ani, Becker a ajuns la fundul sacului cu banii și a fost nevoit să-și declare falimentul personal.

Acum 37 de ani: la Flushing Meadows, campionul a încasat un premiu de „doar” 300.000 de dolari. Pentru Becker, acel triumf la US Open este cu totul special. A fost singura dată când a câștigat Grand Slam-ul american.

Casa de licitații online știa foarte bine acest lucru, având în vedere că oferta de pornire era de 25.000 de dolari. Trofeul US Open este piesa prețioasă din colecția Becker care a ajuns online, alături de două „mingi de aur” din victoriile sale de la Cupa Davis, din 1988 și 1989. Aceste două premii, însă, au ajuns la vânzare pentru „doar” 2.899 de dolari, respectiv 3.509 de dolari.

Colecția este plină de suveniruri. O pereche de mingi de tenis cu autograful lui Roger Federer s-a vândut cu puțin peste 2.000 de dolari. Mărind oferta cu 1.000 de dolar, se puteau lua acasă două obiecte vestimentare (pantofii și tricoul) pe care Novak Djokovic le-a purtat pe timpul US Open din 2018. De la acea ediție, câștigată de sârb, se poate admira și o altă piesă de suvenir marca Nole: racheta folosită în actul final de la New York. Oferta de pornire a fost de 5.000 de dolari, dar ofertantul câștigător a plătit peste 20.000.

Nici suvenirurile Nadal nu duc lipsă de doritori. Racheta folosită de Rafa în meciul împotriva lui Draper la Australian Open din 2023 s-a vândut cu peste 15.000 de dolari, de trei ori prețul de pornire. A fost ultima victorie a spaniolului la un Grand Sla. În acel an, a ajuns la Melbourne ca și campion en-titre, dar a câștigat doar meciul de deschidere.

Suvenirurile din tenis îi implică și pe cei doi „regi” de astăzi. Două prosoape semnate de Sinner la ultimul turneu de la Wimbledon s-au vândut pe site, unul cu 1.700 de dolari, celălalt cu 436 de dolari. Interesant este că un al treilea prosop a rămas nevândut.

Semnătura lui Jannik este, de asemenea, pe o minge: a început la 50 de dolari și s-a vândut cu 116 dolari. Și suvenirurile lui Alcaraz sunt numeroase. Mai ales rachetele: Indian Wells 2025, Madrid și Roland Garros 2022, chiar și cea folosită într-un challenger din 2019 (care s-a vândut cu 6.670 de dolari).

Dar, obiectul care a atras cu adevărat atenția investitorilor a fost, fără îndoială, racheta pe care Carlos a ținut-o la Wimbledon în 2023, în finala împotriva lui Djokovic. O adevărată piesă de muzeu, având în vedere că a fost primul triumf al spaniolului pe gazonul englezesc. Ofertanții s-au luptat pentru ea până la ultima ofertă: a început de la 10.000 de dolari și s-a vândut cu 173.000 de dolari.