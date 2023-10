Ion Țiriac dă de pământ cu toți. Nemulțumiri la adresa lui Halep, a avocaților, a nației și a ITIA

Ion Țiriac (84 de ani) a comentat situația în care se regăsește Simona Halep, după ce sportiva suspendată 4 ani pentru dopaj a făcut apelul la Tribunalul de Arbitraj Sportiv de la Lausanne. Miliardarul arată cu degetul spre staff-ul româncei.

„Cine e Simona Halep? Noi, românii, suntem o naţie... pe cuvântul meu că îţi vine să plângi din când în când. Măi, fata asta a câştigat Wimbledon pentru noi. Ştiți ce e ăla Wimbledon, aţi auzit de Wimbledon vreodată? Dacă câştigi Wimbledon, eşti eroul lumii. Aţi uitat toţi că a câştigat Wimbledon?”, și-a început Ion Țiriac pledoaria.

Apoi, miliardarul a comentat decizia Simonei de a nu spune nimic rău despre staff-ul ei: ”Primul lucru pe care trebuia să îl spună eră ’Cum am putut eu să beau?’. Dar ea a mers pe ’Să nu vă atingeţi de echipa mea’. Uite că se pare că din echipă i-a dat cineva să bea. Cineva i-a dat să bea compot cu mere sau cu pere”.

Dopată? Sunteți nebuni?

”Simona Halep dopată? Sunteți nebuni? La 32 de ani? Pentru primul tur US Open? Cum să te dopezi? Simona Halep este cine este, a fost numărul 1, a câștigat Wimbledon și Roland Garros. În cartea mea e o mare personalitate, una dintre româncele care ne-a adus ceva pe masă când ne era foame”.

Ion Țiriac a sărit și la gâtul ITIA, care a descoperit nereguli în pașaportul bilogic al sportivei: ”Pe ce lume suntem? Când, după un an de zile, vine cineva şi spune ’Da, am săpat să vedem de unde vine ăsta. Am mai găsit altceva, paşaportul biologic’. L-ai găsit acum şase luni? Păi şi şase luni ce ai făcut? De ce nu ai venit în ziua aia să îmi spui că este nu ştiu cine? De ce şase luni? Ai controlat-o de 380 de ori în 10 ani. De ce şase luni? Cum spune prietenul meu din fotbal, domnul Becali, ‘e o treabă care nu e”, a declarat Ion Ţiriac în cadrul unui eveniment.

Miliardarul a spus și ce-l nemulțumește la strategia de apărare a Simonei: „Există oameni care știu să te apere la treaba asta... Eu i-am spus domnișoarei Halep că dacă nu pune 5 milioane de dolari pe masă pentru unul sau doi avocați, care să dea în judecată pentru 100 de milioane... Așa se duce la TAS și speranțe nu prea... Cu cine se duce... Cu niște avocați din Los Angeles... Nu am auzit de dumnealor, nu îi cunosc. Dar din tot sufletul îi doresc numai bine”.