Țiriac, atac frontal la Serena Williams. „A avut 10 excepții de la medicamente când era la Mouratoglou”

Ion Țiriac a vorbit în cursul acestei zile despre războiul Simona Halep - Serena Williams. Miliardarul a avut o remarcă acidă către campioana americană în momentul în care a fost întrebat de părere are despre Patrick Mouratoglou, antrenorul care le-a pregătit pe cele două rivale.

Omul de afaceri a făcut referire la derogările primite de Serena Williams din partea WADA. Lista a fost publicată în 2016 de hackerii ruși de la „Fancy Bears”, care au inclus-o pe Serena pe lista jucătoarelor care ar fi consumat substanțe interzise cu acordul Agenției Mondiale Anti-Doping.

„Pe Mouratoglou îl cunosc foarte puțin. Am fost o singură dată la el. Despre domnul Mouratoglou, antrenor de tenis, nu știu ce să spun. Dumnealui are o uzină acolo, face 50-60 de tineri în fiecare an. Dar eu înțeleg că Serena a avut derogări la medicamente. Nu o dată sau nu de două ori. De 5-7-10 ori, cât a stat la dumnealui. Eu m-aș întreba cum a câștigat toate Wimbledon-urile.

Serena a zis «Halep m-a bătut în 38 de minute. Mi-a dat o palmă cum nu am luat toată viața mea. Ce ar fi să mai cer un Wimbledon?». Dar celelalte cum au fost?”, a spus Ion Țiriac azi, în cadrul unui eveniment, conform gsp.ro.

Țiriac jr a publicat lista medicamentelor luate de Serena

Și fiul său a fost vehement cu Serena Williams, luna trecută. Alexandru Ion a distribuit mai multe mesaje incisive în contul său de InstaStory, toate cu trimitere la Serena Williams și la legăturile cu lumea dopingului.

«Ca să fie clar, toate sunt «excepții speciale», date timp de zeci de ani aceluiași individ. Aceștia sunt steroizi și alte suplimente hormonale interzise! Ce fac ele pentru un sportiv? Voi traduce efectul lor medical:

antiinflamator

îmbunătățirea performanței

reduce oboseala

recuperare rapidă

crește puterea și rezistența

elimină durerea.

Dacă vrem să discutăm despre numere, înainte să te întrebi despre numărul 8 (n.r. Serena ar fi luat al 8-lea titlu la Wimbledon, dacă nu ar fi piedut cu Simona Halep), haideți să ne întrebăm despre toate numerele de la 1 la 23 (n.r. - numărul turneelor majore cucerite de Serena), «campioano»”.