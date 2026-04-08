N-a fost nici răceală, nici furuncul! S-a aflat ce boală teribilă l-a măcinat pe Mircea Lucescu și i-a produs sfârșitul

Încercat de boală încă de acum două luni, Mircea Lucescu (80 de ani) s-a stins pe patul de spital în București, marți seară, la ora 20:30.

S-a spus inițial că internările repetate la Universitar se datorează unei răceli. Apoi, FRF a venit cu versiunea unui furuncul. Meciul cu Turcia bătea la ușă, iar „Il Luce” avea probleme grave de sănătate.

La Digi Sport, prezentatorul Radu Naum a transmis că Mircea Lucescu fusese diagnosticat cu leucemie, un cancer al sângelui, din luna ianuarie, dar s-a pus în mișcare o mașinărie specială pentru a ascunde boala. Informația a fost cunoscută în mai multe redacții, dar a fost ținută la secret.

„Mircea Lucescu nu a murit dintr-odată, din tot ce știm. El a fost diagnosticat. Va trebui la un moment dat să spunem adevărul.

Știm cu toții ce diagnostic a avut. În ianuarie știm noi că a fost diagnosticat cu o formă de leucemie, care a fost ascunsă permanent, inclusiv de presă.

Eu cred că la un moment dat merită făcută o discuție, dacă vrem să fim sinceri. Dacă vrem să rămânem doar în zona asta strălucitoare și nu tratăm niciodată umbrele care sunt în mijlocul nostru, s-ar putea să repetăm umbrele astea.

A fost o operațiune de acoperire colosală, și cu voia lui, trebuie să o spunem, a stării extrem de complicate a lui”, a spus Radu Naum, la Fotbal Club, de la Digi Sport.