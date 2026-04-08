Video LIVE TEXT Sicriul cu trupul neînsuflețit al lui Mircea Lucescu se află la Arena Națională. Suporterii au două zile la dispoziție să-i aducă un ultim omagiu

Sicriul lui „Il Luce”a fost depus la Arena Națională azi, de la ora 17:00 și până la ora 21:00, iar programul de vizită va continua cu ziua joi, între orele 10:00 și 20:00. Vineri este programată înmormântarea, la Cimitirul Bellu, la ora 13:30. Mircea Lucescu va avea parte de onoruri militare.

UPDATE Doliu local în Hunedoara

În Hunedora, autoritățile vor decreta doliu local, la fel cum au făcut la dispariția fostului mare pugilist Mihai Leu. Se ia în calcul ca stadionul din localitate să-i poarte numele antrenorului Mircea Lucescu.

UPDATE Moment de reculegere pe toate stadioanele din Turcia

Federația Turcă de Fotbal a anunțat că toate meciurile din ligile profesioniste vor începe cu un moment de reculegere în memoria lui Mircea Lucescu, în perioada 8–13 aprilie.

„În memoria lui Mircea Lucescu, una dintre personalităţile marcante ale fotbalului turc şi mondial (...) se va ţine reculegere timp de un minut înaintea tuturor meciurilor (...) De asemenea, cluburile care doresc acest lucru vor putea purta banderole negre”, a transmis federația.

Mircea Lucescu a antrenat în Turcia echipele Galatasaray și Beşiktaş, dar și echipa națională. Cu ambele formații de club a câștigat titlul de campion, cu Beșiktaș chiar în 2003, anul centenarului.

„Arena Națională” este stadionul pe care „Il Luce” a obținut ultimul succes în București, 1-0 cu Austria, în trecutele preliminarii.

Mircea Lucescu a murit marți seara, la vârsta de 80 de ani, după ce fusese internat la Spitalul Universitar de Urgență București. Ceremoniile funerare vor avea un priveghi deschis publicului la Arena Națională, iar înmormântarea va avea loc la Cimitirul Bellu, cu onoruri militare.