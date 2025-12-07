Inter, mașină de goluri sub comanda lui Cristi Chivu. Românul, ovaționat în Italia după ce formația a distrus Como

Inter a obținut o victorie categorică pe teren propriu, în fața celor de la Como, într-un meci din etapa a 14-a a Serie A. Formația antrenată de Cristi Chivu, în vârstă de 45 de ani, a dominat partida la toate capitolele, urcând, cel puțin temporar, pe primul loc în campionat.

Golurile echipei gazdă au fost marcate de L. Martinez (11’), M. Thuram (60’), H. Calhanoglu (81’) și C. Augusto (86’), fiecare dintre reușite reflectând controlul total al Interului asupra jocului.

După meci, Chivu a fost apreciat în presa italiană pentru modul în care a pregătit echipa. Jurnaliștii de la Tutto Mercato Web i-au acordat nota 7,5, cea mai mare din meci, aceeași notă primind și doi dintre marcatori, Calhanoglu și Martinez, evidențiind astfel prestația remarcabilă a întregului angrenaj al Interului.

Chivu, comparat cu antrenorul lui Como, care a fost dorit la Inter

Cesc Fabregas, antrenorul actual al lui Como, a fost considerat inițial o opțiune de top pentru banca tehnică a Interului după demisia lui Inzaghi, chiar înaintea lui Cristi Chivu pe lista preferințelor clubului de pe San Siro. Însă evoluția sa din meciul de sâmbătă seara împotriva Interului nu a impresionat, iar jurnaliștii italieni i-au acordat doar nota 5.

„Cristian Chivu 7,5 - Un meci, cu siguranță, nu înseamnă nimic și este încă mult prea devreme pentru a trage orice concluzie, dar el, între timp, răspunde celor care susțineau că Fabregas era soluția cea mai bună pentru Inter în vară. Meci pregătit perfect, Como a fost zdrobit. Acum se bucură de o noapte singur în fruntea clasamentului!”, au scris jurnaliștii italieni.

Publicațiile din Italia l-au lăudat pe antrenorul român

Italienii de la fcinternews.it l-au notat pe antrenorul român cu 7,5: „A justificat laudele lui Fabregas dinaintea meciului, conducând o echipă agresivă a Interului, ghidată de prezența sa autoritară pe teren. Primele 15 minute au aparținut în totalitate nerazzurrilor, iar avantajul lor doar de un gol nu a reflectat calitatea fotbalului pe care l-au practicat.

La începutul reprizei a doua, Inter s-a retras și a avut dificultăți în a ieși din propria jumătate de teren, dar norocul a intervenit și a dublat avantajul dintr-un corner. Apoi, având spațiu de joc, echipa sa ar fi putut înscrie mult mai mult decât cele patru goluri finale. Încrederea sa în Luis Henrique a dat roade și, după Diouf, în patru zile a recuperat celălalt jucător despre care se vorbea cel mai mult!”.

La inter1908.it, Chivu a primit 8: „Como, echipa lui Fabregas, a venit pe San Siro pentru un meci special, împotriva antrenorului care i-ar fi putut răpi visul de a antrena Inter. Începutul a fost aprig, primele 20 de minute spectaculoase. Inter înscrie nouă goluri în două meciuri, dând impresia că, atunci când precizia e cel puțin acceptabilă, victoriile la scor sunt la ordinea zilei la Inter. El insistă cu Luis Henrique și câștigă și acest pariu. Copleșitor!”.

„Așa da spectacol. Chivu este în frunte!”

„Inter, așa da spectacol: patru lovituri pentru Como, Chivu singur în frunte pentru o noapte. Tehnicianul câștigă clar duelul cu Fabregas: Lautaro deschide scorul cu o pasă excelentă de la Luis Henrique, apoi în repriza a doua marchează și Thuram, Calhanoglu și Carlos Augusto. Fabregas este așa cum este, își joacă partida cu propriile idei, cu bune și cu rele. Inter îi mulțumește, zâmbește și zboară singură în frunte… cu un asterisc. Suporterii interiști vor merge la teatru cu biletul în mână și smartphone-ul în buzunar. E Napoli-Juventus. Cert este că unii vor arunca măcar o privire. Se recomandă liniște la teatru!”, au scris și cei de la Gazzetta dello Sport.

„Vă rog, domnule Fabregas, reveniți la următoarea sesiune!”

„Chivu îl învinge pe Fabregas la testul marilor jucători: Inter zdrobește Como cu 4-0, un rezultat care îi aduce lider solitar. Vă rog, domnule Fabregas, reveniți la următoarea sesiune. Como a eșuat în mod clar la primul său adevărat test, fiind zdrobit de Interul lui Cristian Chivu, care a învins formația lombardă cu 4-0, un scor care nu lasă loc de interpretări.

Meciul nu a fost chiar atât de unilateral pe cât ar sugera rezultatul, dar s-a dovedit a fi un adevărat act de forță al echipei care, după ce a încheiat prima repriză în avantaj cu un gol și a suferit la începutul reprizei secunde după 2-0, și-a asigurat definitiv distanța prin golurile lui Hakan Calhanoglu și Carlos Augusto, care a închis „pokerul” și i-a adus echipei lui Chivu pentru câteva ore statutul de lider solitar!”, menționează FC Inter News.