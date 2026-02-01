Resemnată, soția lui Robert Lewandowski a spus adevărul despre situația fotbalistului la Barcelona. „Sper ca fanii să-i mai pronunțe numele după asta!”

Odată cu începutul noului an, Robert Lewandowski se află în ultimele luni ale contractului său cu Barcelona, iar negocierile pentru o eventuală prelungire bat pasul pe loc.

Atacantul polonez ar fi dispus să facă un sacrificiu important și să accepte un salariu mult mai mic doar pentru a continua pe Camp Nou. Totuși, șefii clubului, în frunte cu Joan Laporta, nu sunt convinși că prezența sa mai este o soluție pe termen lung și analizează deja alte variante pentru postul de atacant.

Pe fondul acestei incertitudini, o declarație venită din partea soției sale pare să indice un final previzibil.

„Sper că generațiile următoare nu vor uita cine a fost!”

Anna Lewandowska, cunoscută pentru cariera sa în karate și activitatea din domeniul nutriției, a vorbit recent la un post TV din Polonia despre situația lui Robert, iar tonul ei a sugerat că despărțirea de Barcelona este doar o chestiune de timp

„Vom vedea cum se va termina acest sezon, dar va fi probabil ultimul sezon la Barcelona pentru soțul meu. Trebuie să profităm de fiecare picătură rămasă, să ne bucurăm de fiecare moment, de fiecare meci, de fiecare întâlnire cu fanii.

Sper ca numele lui să fie pronunțat în continuare de fanii Barcelonei după asta, mulți ani de acum încolo și că generațiile următoare nu vor uita cine a fost. Asta nu înseamnă că e finalul de carieră, deși finalul se apropie!", a transmis Anna Lewandowska, potrivit francezilor de la Foot Mercato.