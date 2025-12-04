search
Joi, 4 Decembrie 2025
Diego Simeone, lăsat mască de un fotbalist de la Barcelona. I-ar fi dat pe loc „Balonul de Aur"

Antrenorul argentinian Diego Simeone (55 de ani) l-a lăudat pe fotbalistul brazilian Raphina (28 de ani), căpitanul Barcelonei, după ce, marți seară, echipa lui, Atletico Madrid, a fost învinsă de catalani cu 3-1.

Diego Simeone nu înțelege deciziile unora
În minutul 26, Raphina a marcat un gol în poarta madrinelor, iar Barca a urcat pe primul loc, cu 37 de puncte. Are un punct peste rivala Real Madrid, după 15 etape din La Liga. Atletico este pe locul 4, cu 31 de puncte.

La finalul jocului de pe „Camp Nou”, Simeone a declarat la conferința de presă că nu francezul Ousmane Dembele (28 de ani), de la PSG - campioana Europei, ar fi meritat să primească „Balonul de Aur” în 2025.

Raphina a jucat toate parrtidele, are golul în sânge, înscrie foarte des. Nu înțeleg cum de n-a câștigat Balonul de Aur”, a spus cel alintat „Cholo”.

