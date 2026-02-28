„Începutul sfârșitului!”. 8 jucători ai Craiovei sunt la un pas de suspendare. Probleme disciplinare în vestiarul din Bănie

Universitatea Craiova se pregătește pentru un nou test în fața propriilor suporteri, urmând să întâlnească formația Metaloglobus București în runda a 29-a din SuperLiga României. Pentru echipa din Bănie, partida reprezintă o oportunitate importantă de a încheia sezonul regular în fruntea clasamentului.

Totuși, contextul nu este deloc lipsit de griji pentru gazde

Lotul oltenilor este într-o situație delicată din punct de vedere disciplinar, mai mulți titulari fiind în pericol să rateze următoarele confruntări din cauza acumulării de cartonașe. Nu mai puțin de opt fotbaliști se află la un avertisment distanță de suspendare.

Mora, Nsimba, Teles, Băluță, Anzor, Mogoș, Băsceanu și Crețu sunt la limita suspendării

Dacă vreunul dintre fotbaliștii aflați în pericol va primi cartonaș galben, acesta nu va putea evolua în confruntarea cu Rapid București, programată în ultima rundă a sezonului regular din competiția internă.

Chiar și în aceste condiții, tehnicianul Filipe Coelho a subliniat, la conferința de presă dinaintea jocului, că nu ia în calcul să își protejeze elevii printr-o eventuală menajare. Antrenorul în vârstă de 45 de ani a transmis că va trimite pe teren cea mai competitivă formulă disponibilă pentru partida cu Metaloglobus București.

„Nu mă gândesc la meciul cu Rapid (n.r. din ultima etapă a sezonului regular), mă gândesc doar la următorul meci. Voi pune în teren cel mai bun prim 11, nu mă gândesc la jucătorii care riscă suspendarea!”, a declarat antrenorul Universității Craiova.

„Dacă vom crede că suntem cei mai buni, poate va fi începutul sfârșitului!”

Pentru această confruntare, Universitatea Craiova nu îl va avea la dispoziție nici pe Alexandru Cicâldău, mijlocașul fiind indisponibil din cauza unei accidentări.

„Urmează un meci foarte important cu Metaloglobus. În tur am remizat (n.r. 0-0), aşa că trebuie să fim la un nivel foarte bun pentru a câştiga cele trei puncte. Metaloglobus este o echipă care are multă calitate şi care joacă foarte bine în ofensivă. Însă scopul nostru nu este să ne concentrăm pe adversar, ci pe ceea ce avem noi de făcut pentru a ne impune. Sunt trei puncte importante pe care trebuie să le obţinem.

Azi suntem în poziţia de a fi pe primul loc datorită jucătorilor. Dar ştim că în fotbal totul se schimbă repede, aşa că trebuie să rămânem concentraţi pe ceea ce avem de făcut pentru a câştiga cât mai multe puncte. Să nu uităm, când am venit eu toată lumea avea îndoieli referitor la mine, la jucători... Însă eu nu cred că suntem cea mai bună echipă, trebuie să demonstrăm asta meci de meci, pentru că în fotbal, după cum spuneam, lucrurile se schimbă foarte repede. Dacă vom crede că suntem cei mai buni poate fi începutul sfârşitului!”, a spus Coelho, la conferința de presă.