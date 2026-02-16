Încă un fost fotbalist fără ocupație merge la Asia Express. Sezonul trecut, trofeul a fost câștigat de perechea Tamaș-Alexa

Fostul internațional Gabriel Torje (36 de ani), retras din activitatea fotbalistică încă din 2024, de la AFC Câmpulung Muscel (formație de divizie secundă), merge în Asia Express.

Conform Gsp, Torje a semnat contractul cu postul Antena 1 pentru emisiunea în care Gabriel Tamaș și Dan Alexa au făcut spectacol și au pus mâna pe marele premiu în sezonul 9.

Torje nu mai activează în fotbal. În ultima perioadă, avea statut de invitat la o televiziune de sport. El a fost lansat în fotbal de Gică Hagi la Poli Timișoara. A plecat la Dinamo, având apoi apariții în prima ligă din Italia și din Spania.

„Piticul” s-a descucat bine la microfon, ca analist. Auzindu-l, Gigi Becali, 67 de ani, a ținut să-l laude, în același timp jignind alți oameni de fotbal:

„Fiți atenți. Dintre toți ăia, invitații voștri de pe acolo, Torje... Nu e bine să-l lauzi pe om în față, dar acum veni vorba... Torje are cea mai bună expertiză, este cel mai corect și cel mai echidistant dintre toți angajații voștri, invitații voștri!

Cel mai corect, cel mai cu expertiză, cel mai inteligent, cea mai ca lumea și înțeleaptă vorbă o vorbește Torje, dintre toți invitații voștri. Este Torje, apoi restul. Au jucat și alții sus, dar nu-i duce bibilica să vorbească! Îi duce pe toți? E, îi duce... Lasă, că nu-i duce.

Omul e cuminte, e dinamovist înrăit, dar nu a ținut cont de asta. Ce vorbește la televiziune, spune drept și corect! E om de calitate, om de mare calitate. Eu îi cunosc pe oameni și e om de mare calitate.

Păi ce, n-am vrut să-l iau atunci, de la Timișoara? Am vrut să-l iau eu, dar s-a băgat Borcea, care a dat nu știu cât, două milioane și 50%. I-am zis: «Ești nebun, cum să dai atât?».

Deci bravo ție, măi copile! Te alint, că ești om de calitate”.

Torje nu i-a rămas datori: „Mulțumesc frumos, nea Gigi”!