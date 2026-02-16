Israel aprobă înregistrarea terenurilor în Cisiordania. Palestinienii vorbesc de o anexare de facto

Cabinetul israelian a aprobat duminică noi măsuri menite să întărească controlul Israelului asupra Cisiordaniei ocupate și să faciliteze achiziționarea de terenuri de către coloniști, o mișcare pe care palestinienii au numit-o „anexare de facto”.

Cisiordania se numără printre teritoriile revendicate de palestinieni pentru un viitor stat independent. O mare parte a regiunii se află sub control militar israelian, cu o autonomie palestiniană limitată în zonele administrate de Autoritatea Palestiniană, susținută de Occident, arată Reuters.

Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu, aflat în fața alegerilor de la sfârșitul acestui an, consideră că înființarea oricărui stat palestinian reprezintă o amenințare la adresa securității. Coaliția sa de guvernare, cu o bază electorală puternică în colonii, include numeroși membri care sprijină anexarea Cisiordaniei, teritoriu capturat de Israel în războiul din Orientul Mijlociu din 1967 și revendicat pe baze biblice și istorice.

Miniștrii israelieni au votat în favoarea începerii unui proces de înregistrare a terenurilor pentru prima dată din 1967, la doar o săptămână după adoptarea altor măsuri controversate în Cisiordania, care au atras condamnări internaționale.

„Continuăm revoluția colonizării și consolidăm controlul nostru asupra tuturor părților teritoriului nostru”, a declarat ministrul de extremă dreapta al Finanțelor, Bezalel Smotrich.

Ministrul Apărării, Israel Katz, susține că înregistrarea terenurilor este o măsură de securitate vitală, în timp ce cabinetul a precizat într-o declarație că aceasta reprezintă „un răspuns adecvat la procesele ilegale de înregistrare a terenurilor promovate de Autoritatea Palestiniană”. Ministerul de Externe a adăugat că măsura va promova transparența și va contribui la soluționarea disputelor funciare.

Președinția palestiniană a condamnat măsura, afirmând că ea constituie „o anexare de facto a teritoriului palestinian ocupat și o declarație a începerii planurilor de anexare menite să consolideze ocupația prin activități ilegale de colonizare”. Organizația israeliană de monitorizare a colonizării, Peace Now, avertizează că măsura ar putea duce la deposedarea palestinienilor de până la jumătate din Cisiordania.

Deși președintele SUA, Donald Trump, a exclus anexarea Cisiordaniei de către Israel, administrația sa nu a încercat să limiteze accelerarea construirii de colonii israeliene. În 2024, cea mai înaltă instanță a Organizației Națiunilor Unite a declarat, într-un aviz consultativ fără caracter obligatoriu, că ocupația teritoriilor palestiniene și colonizarea acestora de către Israel sunt ilegale și ar trebui încetate cât mai curând posibil. Israelul contestă această poziție.