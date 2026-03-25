Înaintea barajului, Mircea Lucescu i-a lăudat pe turci, dar i-a și amenințat: „Sunt aici să câștig”

Naționala de fotbal a României își caută un loc în finala barajului pentru Campionatul Mondial de fotbal din această vară. Va trebuie să treacă de Turcia, în deplasare, la Istanbul.

La conferința premergătoarea duelului, selecționerul Mircea Lucescu (80 de ani) a spus cât de recunoscător îi este fotbalului turc, după experiențele avute la Galatasaray, Beșiktaș și la echipa națională a Semilunei.

„Îmi face mare plăcere să revin pe stadioanele turcești. Sunt frumoase și pregătite pentru performanță. Am fost mulțumit când am auzit că se joacă la Beșiktaș, mi-am dorit să revin ca antrenor aici. Iubesc mult Turcia, mi-a adus multe satisfacții, atât profesionale, cât și de viață. Mi-aș fi dorit ca Turcia și România să fie împreună la Campionatul Mondial. Echipa mai bună să meargă mai departe”.

„Il Luce” n-a vrut să-i irite pe adversari: „Respect echipa Turciei, am cuvinte extraordinare și despre Montella”.

Le-a atras însă atenția că vor avea viață grea în jocul de mâine: „Am avut niște ghinioane cu accidentări, dar eu cred în jucătorii mei și în talentul lor. Indiferent cine va juca, jucătorii noștri au valoarea pentru a-și putea domina adversarii direcți.

E un joc foarte important, vom face tot ce e posibil să merităm această calificare. (...) Sunt aici să câștig acest meci”.

Dacă va pierde contra Turciei, Mircea Lucescu va pleca de la cârma naționalei, urmând ca Gică Hagi (61 de ani) să-i ia locul.