Barajul Turcia - România, joi, ora 19:00. Montella abia așteaptă ciocnirea cu Lucescu

Selecționerul Turciei, Vicenzo Montella (51 de ani), a afirmat astăzi, într-o conferință de presă, înaintea partidei cu România (joi, ora 19:00, Prima TV), din barajul pentru calificarea la Cupa Mondială de fotbal din 2026, că se simte motivat atunci când formația sa joacă împotriva unei echipe pregătite de antrenorul Mircea Lucescu (80 de ani).

„Sunt foarte fericit că mă întâlnesc cu Mircea Lucescu. Îl respect foarte mult. Mircea Lucescu nu cunoaşte doar fotbal turcesc, cunoaşte foarte bine fotbalul mondial, de aceea am spus că îl respect foarte mult. Pe mine mă motivează mai mult să joc împotriva unei echipe pregătite de un astfel de antrenor şi m-am pregătit foarte bine pentru acest meci”, a declarat Montella, fost coleg cu Cristian Chivu (45 de ani) la AS Roma.

Tehnicianul italian consideră că întâlnirea cu România este o finală pentru naționala Turciei, având în vedere că totul se va decide într-o singură partidă.

„Se va juca un singur meci şi de aceea este considerat ca o finală. Noi vom face tot ce putem pentru a câştiga, dar ştim că şi România va face la fel, va da tot ce poate. Noi vom încerca să ne facem jocul şi sper că vor reuşi să câştigăm. Aceste întâlniri, din cauza faptului că se joacă un singur meci, sunt considerate ca o finală”, a mai spus Montella.

Echipa națională de fotbal a României va întâlni Turcia, joi, la Istanbul, de la ora 19:00, în semifinalele play-off-ului pentru Cupa Mondială 2026. În funcție de rezultatele semifinalelor din play-off, pe 31 martie, de la ora 21:45, naționala pregătită de Mircea Lucescu va juca în Slovacia sau în Kosovo.

Guler, flatat de comparația cu Hagi

Jucătorul turc Arda Guler, de la Real Madrid, a lăudat naționala tricoloră.

„Ştiu că România are o echipă foarte bună. Îl cunosc şi pe antrenorul echipei României, a lucrat şi aici în Turcia. Noi suntem concentrați pentru calificarea la Cupa Mondială. Ştiu că şi România va face tot ce poate pentru această calificare şi au o echipă destul de bună. Le urez şi lor succes. Mă gândesc că nu va fi uşor să ne calificăm, pentru că este un singur meci. Românii vor da totul pe teren până la ultima picătură de energie şi de aia mă gândesc că nu va fi atât de uşor”, a declarat Arda Guler.

Jucătorul celor de la Real Madrid a afirmat totodată că se simte onorat de comparația cu fosta glorie a fotbalului românesc, Gheorghe Hagi: „Sunt foarte onorat că sunt comparat cu Gheorghe Hagi, un jucător foarte cunoscut aici în Turcia şi peste tot în lume”.