search
Miercuri, 25 Martie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Barajul Turcia - România, joi, ora 19:00, Prima TV. Specialiștii străini nu dau doi bani pe șansele tricolorilor la Istanbul

0
0
Publicat:

După ce jurnaliștii englezi de la Goal au prefațat partida de la Istanbul, același lucru au făcut și italienii. România și Turcia se înfruntă joi seară, ora 19:00, la Istanbul, în semifinalele barajului pentru CM din SUA, Canada și Mexic.

Hagi jr. și Man, așteptați să iasă la rampă FOTO Sportpictures

Scorul prezis: Turcia - România 3-1. Turcia și România se înfruntă pentru prima dată după aproape 10 ani într-un meci crucial, într-o singură manșă”, au transmis britanicii, iar presa din Peninsulă a oferit un pronostic asemănător, un triumf la două goluri diferență. Tot pe o victorie a turcilor merg și cei de la publicația „La Gazzetta dello Sport”. Jurnaliștii italieni sunt de părere că Montella, conaționalul lor, nu poate rata calificarea în finala cu învingătoarea dintre Kosovo și Slovacia pe 31 martie, având în vedere jucătorii pe care îi are la dispoziție. „Montella nu poate greși, cu Yildiz și Guler poți visa măreț. Scor corect: 2-0. Din punct de vedere tehnic, Turcia este una dintre cele mai puternice echipe dintre cele care vor juca aceste baraje europene pentru Cupa Mondială și, datorită și avantajului terenului propriu, pleacă cu prima șansă în semifinala cu România. Câștigătoarea acestei partide va juca în finală cu învingătoarea dintre Slovacia și Kosovo, un meci care, pentru naționala lui Montella, în cazul calificării, se anunță mult mai dificil”, a scris cotidianul roz.

Maxim vrea să scăpăm de primele 25 de minute

Ocolit de telegramele de convocare, Alexandru Maxim (35 de ani), căpitan la chipa turcă Gaziantep, a vorbit despre duelul de la Istanbul. S-a referit la calitățile, dar și despre defectele naționalei pregătite de Vincenzo Montella. Fotbalistul român a scos în evidență forța ofensivă a turcilor, însă a punctat că naționala din „Țara Semilunei” are mari probleme în apărare, mai ales pe tranziția negativă, atunci când pierde posesia, precum și la fazele fixe. „Da, mă gândesc, normal. Am mai spus chestia asta. Orice jucător activ se gândește și la echipa națională, atât timp cât e în formă. Păstrez legătura cu jucătorii de la națională, îmi sunt prieteni și consider că acum trebuie să ajutăm echipa națională din exterior, cu energie pozitivă. E clar că-mi doresc să evoluez cât de mult pot la un nivel bun și dacă va fi cazul... Sunt foarte încrezători, dar e și normal dacă stăm să ne uităm la parcursul Turciei din ultimii ani, au foarte mare încredere că vor câștiga meciul cu România. Mă bucur că avem jucători care se află într-o formă bună, care joacă meci de meci, va fi presiune foarte mare, dar vom avea șansa noastră. Dacă vom trece cu bine de primele 20-25 de minute, când se va pune o presiune foarte mare, vom avea șanse”.

Hagi și Popescu, în tribune

O parte importantă a Generației de Aur va fi prezentă pe stadion. Gică Popescu (58 de ani) a anunțat că FRF i-a invitat pe foștii mari fotbaliști și la antrenamentul oficial de dinaintea partidei, dar ei au decis să se ducă doar la meci. Pe stadionul lui Beșiktaș va fi prezent și Gică Hagi (61 de ani), deși „Regele” spusese inițial că nu merge la meci. „O să venim miercuri dimineaţa la Istanbul. Într-adevăr, am fost invitaţi şi la antrenamentul oficial, dar nu vom participa. Toată lumea trebuie să fie concentrată pe meci şi am luat decizia să nu participăm. Nu trebuie să punem extra presiune pe băieţi. Este cel mai bine aşa. S-a decis şi Gică Hagi să vină, s-a răzgândit”, a declarat Gică Popescu. Pe lângă foștii mari fotbaliști, România va fi susținută la Istanbul de 2.130 de suporteri, care și-au cumpărat biletele rezervate în sectorul oaspeților. A fost un interes enorm pentru biletele dedicate suporterilor români. Toate s-au vândut în 20 de secunde!

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Un conservator american îi cere lui JD Vance să-l înlăture pe Trump
digi24.ro
image
Soluția găsită de numeroși români după scumpirea carburanților. Platformele de ride-sharing pierd clienți
stirileprotv.ro
image
Produsul de post consumat zilnic de români, iefinit cu 37% începând de astăzi, în toate magazinele Kaufland
gandul.ro
image
Această simplă frază îți poate obține un salariu cu până la 20% mai mare la angajare, potrivit unui expert în negociere
mediafax.ro
image
AUR vrea pământ de la stat, nu bani pe exproprieri! Controversele proiectului semnat de George Simion. Ce capcane li se pot întinde românilor
fanatik.ro
image
Patru tactici-cheie prin care Iranul poate forța retragerea SUA, chiar dacă nu poate câștiga războiul
libertatea.ro
image
„Cineva tocmai s-a îmbogăţit considerabil” - tranzacţii de 580 de milioane de dolari, înainte ca Trump să facă anunțul
digi24.ro
image
Becali încearcă marea lovitură în mercato: internaționalul pe care și l-a dorit dintotdeauna! » Rădoi l-a sunat deja pe jucător: salariu de nabab
gsp.ro
image
Surpriză uriașă: Sorana Cîrstea, în loja unui star mondial! ”Are gusturi mai bune decât atât”
digisport.ro
image
Matematica divorțului Bolojan - Grindeanu. Cine are prima șansă să formeze alt Guvern
stiripesurse.ro
image
O cosmeticiană care a stat un an într-o închisoare din Dubai a ajuns acasă. Familia ei spune că n-a avut acces la duș o lună
antena3.ro
image
Boala care face ravagii în România şi ne plasează pe primul loc în Europa
observatornews.ro
image
Scandal uriaș la Pro TV după filmările unui reality-show cu Mihaela Rădulescu + A cerut daune de 100.000 de euro
cancan.ro
image
Fondul de pensii al unui român a scăzut cu 700 lei în 14 zile. Cum afectează războiul pilonul 2 de pensii?
newsweek.ro
image
Daniela Crudu, apariție hot în jacuzzi. Cum arată acum asistenta TV care l-a scos din minți pe Gigi Becali când era iubita lui Mihai Costea
prosport.ro
image
Un student român în străinătate, revoltat de problemele întâmpinate pentru a obține cardul de sănătate. Ce i s-a cerut
playtech.ro
image
„L-am întrebat pe Dani Coman cine e. Nu știam pe cine votez”. Ironiile lui Mihai Stoica după alegerile de la FRF
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Neverosimil: Gică Hagi a lăsat pe toată lumea fără cuvinte la plecarea la Turcia - România: ”Total eronat!”
digisport.ro
image
VIDEO Primul oraș din România care deja se pregătește pentru anul 2050: proiectul care va stârni invidie în regiune
stiripesurse.ro
image
Caz șocant de femicid în România. Un bărbat din Mureș i-a luat viața soției sale, apoi a anunțat preotul
kanald.ro
image
Imaginile care fac înconjurul internetului. Cum au fost filmați Valentin Sanfira și Codruța Filip înainte de anunțul divorțului. Cu ochii în lacrimi, vizibil afectați: nimic nu prevestea separarea
wowbiz.ro
image
Cupolă de aer polar în România. ANM anunță ploi și frig până la Paște: Schimbările vor începe din noaptea de joi spre vineri
romaniatv.net
image
Zeci de mii de români rămân fără loc de muncă. Anunțul premierului
mediaflux.ro
image
FOTO „Sex înaintea partidelor? Mulți aleg altceva" » Fosta soție a unui fotbalist face dezvăluiri picante
gsp.ro
image
Oana Zamfir de la Digi FM, clipe de coșmar: „Au fost doi ani în care am fost abuzată fizic. Am fost în ceva care acum mi se pare îngrozitor, mi se ridică părul pe mine când povestesc și mă bucur că am supraviețuit”
actualitate.net
image
Iulia Albu o desființează pe soția președintelui Nicușor Dan: „Cine este Prima Doamnă? Mirabela Grădinaru? Dânsa nu este Prima Doamnă pentru că nu există așa ceva în România”
actualitate.net
image
Motivul pentru care Irina Fodor nu va fi vizitată de familie la finalul sezonului „Asia Express” 2026: „Mi-a și spus că nu s-ar fi putut relaxa total”
click.ro
image
Tradițiile de Buna Vestire pe care românii le respectă și în ziua de astăzi. Ce trebuie făcut pentru a avea noroc tot anul
click.ro
image
Horoscop miercuri, 25 martie. Săgetătorii trebuie să discute neapărat cu partenerii despre cheltuieli
click.ro
Gwyneth Paltrow, GettyImages (7) jpg
Viața ei sexuală e bine condimentată, a creat lumânarea cu miros de vulvă! Focoasa vedetă e atât de stârnită de dorințe
okmagazine.ro
Goldie Hawn și Kurt Russell foto Profimedia jpg
Acum 43 de ani, au decis să-și petreacă tot restul vieții împreună. Dar fără să se căsătorească!
clickpentrufemei.ro
Descoperiri arheologice în fântâna castrului roman de la Călugăreni (© Muzeul Județean Mureș)
Descoperiri remarcabile în fântâna castrului roman de la Călugăreni / FOTO
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Surse din Pro TV, dezvăluiri de senzație despre separarea momentului! Ce s-ar fi petrecut între Codruța și Valentin Sanfira, după Desafio: „Nu i-a picat bine că el părea distant”
image
Motivul pentru care Irina Fodor nu va fi vizitată de familie la finalul sezonului „Asia Express” 2026: „Mi-a și spus că nu s-ar fi putut relaxa total”

OK! Magazine

image
Fiul lui Audrey Hepburn spune cât de îngrijorat e privind noul film despre mama lui: „Nu sunt sigur cum poți...”

Click! Pentru femei

image
„Infractorul sexy” a devenit model, după ce-a ieșit din închisoare: „Gardienii mă băteau din gelozie!”

Click! Sănătate

image
Acest obicei aparent inofensiv duce la pierderea memoriei, avertizează cercetătorii