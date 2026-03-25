Barajul Turcia - România, joi, ora 19:00, Prima TV. Specialiștii străini nu dau doi bani pe șansele tricolorilor la Istanbul

După ce jurnaliștii englezi de la Goal au prefațat partida de la Istanbul, același lucru au făcut și italienii. România și Turcia se înfruntă joi seară, ora 19:00, la Istanbul, în semifinalele barajului pentru CM din SUA, Canada și Mexic.

„Scorul prezis: Turcia - România 3-1. Turcia și România se înfruntă pentru prima dată după aproape 10 ani într-un meci crucial, într-o singură manșă”, au transmis britanicii, iar presa din Peninsulă a oferit un pronostic asemănător, un triumf la două goluri diferență. Tot pe o victorie a turcilor merg și cei de la publicația „La Gazzetta dello Sport”. Jurnaliștii italieni sunt de părere că Montella, conaționalul lor, nu poate rata calificarea în finala cu învingătoarea dintre Kosovo și Slovacia pe 31 martie, având în vedere jucătorii pe care îi are la dispoziție. „Montella nu poate greși, cu Yildiz și Guler poți visa măreț. Scor corect: 2-0. Din punct de vedere tehnic, Turcia este una dintre cele mai puternice echipe dintre cele care vor juca aceste baraje europene pentru Cupa Mondială și, datorită și avantajului terenului propriu, pleacă cu prima șansă în semifinala cu România. Câștigătoarea acestei partide va juca în finală cu învingătoarea dintre Slovacia și Kosovo, un meci care, pentru naționala lui Montella, în cazul calificării, se anunță mult mai dificil”, a scris cotidianul roz.

Maxim vrea să scăpăm de primele 25 de minute

Ocolit de telegramele de convocare, Alexandru Maxim (35 de ani), căpitan la chipa turcă Gaziantep, a vorbit despre duelul de la Istanbul. S-a referit la calitățile, dar și despre defectele naționalei pregătite de Vincenzo Montella. Fotbalistul român a scos în evidență forța ofensivă a turcilor, însă a punctat că naționala din „Țara Semilunei” are mari probleme în apărare, mai ales pe tranziția negativă, atunci când pierde posesia, precum și la fazele fixe. „Da, mă gândesc, normal. Am mai spus chestia asta. Orice jucător activ se gândește și la echipa națională, atât timp cât e în formă. Păstrez legătura cu jucătorii de la națională, îmi sunt prieteni și consider că acum trebuie să ajutăm echipa națională din exterior, cu energie pozitivă. E clar că-mi doresc să evoluez cât de mult pot la un nivel bun și dacă va fi cazul... Sunt foarte încrezători, dar e și normal dacă stăm să ne uităm la parcursul Turciei din ultimii ani, au foarte mare încredere că vor câștiga meciul cu România. Mă bucur că avem jucători care se află într-o formă bună, care joacă meci de meci, va fi presiune foarte mare, dar vom avea șansa noastră. Dacă vom trece cu bine de primele 20-25 de minute, când se va pune o presiune foarte mare, vom avea șanse”.

Hagi și Popescu, în tribune

O parte importantă a Generației de Aur va fi prezentă pe stadion. Gică Popescu (58 de ani) a anunțat că FRF i-a invitat pe foștii mari fotbaliști și la antrenamentul oficial de dinaintea partidei, dar ei au decis să se ducă doar la meci. Pe stadionul lui Beșiktaș va fi prezent și Gică Hagi (61 de ani), deși „Regele” spusese inițial că nu merge la meci. „O să venim miercuri dimineaţa la Istanbul. Într-adevăr, am fost invitaţi şi la antrenamentul oficial, dar nu vom participa. Toată lumea trebuie să fie concentrată pe meci şi am luat decizia să nu participăm. Nu trebuie să punem extra presiune pe băieţi. Este cel mai bine aşa. S-a decis şi Gică Hagi să vină, s-a răzgândit”, a declarat Gică Popescu. Pe lângă foștii mari fotbaliști, România va fi susținută la Istanbul de 2.130 de suporteri, care și-au cumpărat biletele rezervate în sectorul oaspeților. A fost un interes enorm pentru biletele dedicate suporterilor români. Toate s-au vândut în 20 de secunde!