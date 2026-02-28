search
Sâmbătă, 28 Februarie 2026
În lipsă de oferte din fotbal, Mutu o cotește spre actorie. Antrenorul joacă într-un serial celebru și e ironizat de fanii lui Chivu

Publicat:

După despărțirea de Petrolul, petrecută în urmă cu un an, Adrian Mutu nu și-a mai găsit o echipă pe care să o antreneze. Fostul fotbalist își încearcă norocul acum în televiziune, urmând să apară în serialul „Las Fierbinți”.

Adrian Mutu joacă în două episoade speciale, după ce a semnat cu PRO TV, unul dintre ele fiind deja diponibil pe platforma plătită VOYO. În film, agentul de poliție Robi, interpretat de Leonid Doni, pregătește stadionul satului pentru vizita fostului fotbalist. „Bine ai venit, Adrian Mutu”, scrie pe un banner afișat de Robi.

În paralel, primarul Vasile, jucat de Gheorghe Ifrim, vrea să înființeze o academie de fotbal împreună cu antrenorul originar din Pitești. „Mă zbat să fac academie cu Adi Mutu, una babană, cum are Gică Hagi. Nu înțelegi care e miza aici? M-am săturat să fiu sluga prefectului. Vreau să-mi beau cafeaua liniștit, ca Becali, ca Dragomir. Să am și eu pensie babană ca toți șmecherii”, spune primarul Vasile în fața lui Robi, pe stadion.

Ironizat de fanii fotbalului

Adrian Mutu încearcă o carieră în televiziune. Foto Sportpictures
Adrian Mutu încearcă o carieră în televiziune. Foto Sportpictures

Adrian Mutu, care va juca rolul antrenorului echipei locale, apare destul de timorat în noul său rol, în secvențele puse la dispoziție de VOYO. Asaltat de vedetele de parte feminină ale serialului, fostul internațional răspunde monosilabic și destul de timid, prilej de a fi ironizat în mediul online. ”Mutu ajunge, în sfârșit, vedetă” (totuși, actualul antrenor a fost un star pe unde a evoluat) a scris un utilizator, în timp ce majoritatea celorlalți au marșat pe ideea că Adi s-a refugiat în actorie, în timp ce Cristi Chivu antrenează la Inter Milano.

”Să mai spuneți că Mutu nu este mare antrenor. Iată ce super echipă și-a tras!”, ”Unul duce Flacăra Olimpică, altul joacă în Las Fierbinți”, ”Vedeți diferența între el și Chivu”, ”Unul antrenează Inter, celălalt apare în Las Fierbinți” au fost câteva comentarii ale internauților, venite probabil ca urmare a declarației lui Mutu, care a spus despre Chivu că încă nu a realizat nimic în cariera de antrenor.

