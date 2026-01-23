Adrian Mutu sare în apărarea jucătorilor de la FCSB și îl desființează pe Elias Charalambous. „Pregătire tactică slabă. Să-și asume puțin vina”

Elias Charalambous, antrenorul cipriot al celor de la FCSB, a reacționat dur după înfrângerea clară, 1-4, în fața celor de la Dinamo Zagreb, în runda a 7-a din Europa League.

Tehnicianul i-a criticat pe jucători pentru lipsa de implicare și a atribuit rezultatul slab prestației acestora pe teren.

„Ar trebui și el să își asume puțin vina!”

Adrian Mutu, în vârstă de 47 de ani, consideră că Elias Charalambous ar fi trebuit să-și asume și el o parte din responsabilitate pentru modul în care a fost pregătit tactic meciul.

„A zis lucrurile corecte, până într-un anumit punct. Mi se pare că prea a dat vina doar pe jucători, pentru că este vorba și de pregătirea tactică. Una e atitudinea, alta e slaba pregătire tactică pe care au avut-o la acest meci. Ar trebui și el să-și asume puțin vina!”, a declarat Adria Mutu, conform digisport.ro.

Discurs dur al lui Elias Charalambous după înfrângerea cu Dinamo Zagreb

După înfrângerea clară de la Zagreb, Elias Charalambous a avut unul dintre cele mai dure discursuri de la FCSB, criticând atitudinea jucătorilor și modul în care s-a desfășurat partida.

„Nu am multe cuvinte. Ca să joci bine, trebuie să fii înfometat și dornic să câștigi. Am intrat pe teren și ne-am uitat la adversar cum marchează. Nu a existat nicio reacție. Nu a fost greu pentru Dinamo să câștige. Nu am făcut nimic, a fost ca și cum am fi venit în vacanță. Trebuie să vorbesc cu conducerea pentru că asta nu e deloc bine.

Dacă nu vor fi schimbări, nu va fi bine. Întotdeauna mă învinovățesc pe mine, niciodată pe jucători. Dar astăzi jucătorii păreau că nu vor să joace. Trebuie să existe o schimbare. Nu e bine. Este prima dată când mă expun așa, dar trebuie. Dacă jucăm așa cum am făcut astăzi, nu avem nicio șansă.

(n.r. Care e motivul pentru evoluția FCSB-ului de la Zagreb?) M-am gândit și nu am un răspuns concret. Am ceva în minte. Voi vorbi cu conducerea înainte să dezvălui motivul!”, a declarat Elias Charalambous, după eșecul încasat.

În urma acestui rezultat, șansele echipei de a se califica în play-off-ul Europa League rămân foarte mici. Chiar dacă FCSB va câștiga următorul meci cu Fenerbahce, calificarea depinde și de rezultatele altor echipe din grupă.