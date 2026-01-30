Revenire în forță la Transylvania Open. Simona Halep, prezentă în cadrului turneului care i-a marcat cariera. „Voi fi aici mult timp de acum încolo”

Simona Halep va reveni la Transylvania Open, turneul de la Cluj unde și-a încheiat cariera în 2025, după meciul cu Lucia Bronzetti.

Ea va îndeplini rolul de ambasador onorific al competiției WTA 250, acceptând invitația organizatorilor. Fosta lideră mondială a explicat de ce a luat această decizie, evidențiind legătura specială pe care o păstrează cu turneul și cu fanii români.

„Chiar dacă e un pic prea frig, mă bucur să revin la Cluj și să îi reîntâlnesc pe oamenii dragi. A fost un an plăcut, de odihnă totală, pentru că am simțit nevoia. Eram epuizată, după toată cariera, dar acum sunt proaspătă, simt că îmi doresc să revin pe lângă tenis, cât mai mult, și mă bucur că pot să încep, fiind la Transylvania Open, locul unde am oprit tenisul.

„Vreau să continui pe acest drum!”

Sunt amintiri plăcute, a fost un moment dificil, dar și plăcut, pentru că simțeam că nu mai pot. Dar acum vreau să privesc optimist și să văd totul cu plăcere, pentru că tenisul a fost o plăcere pentru mine, o pasiune. Este încă o pasiune, dar nu prea mai pot să îl practic. Sunt aici însă și voi fi mult timp, de acum încolo.

Tot timpul m-am simțit bine la Cluj și publicul a fost foarte drăgăstos cu mine, iar asta m-a făcut să mă întorc de fiecare dată cu plăcere. Mă motivează să fiu cât mai mult pe lângă tenis, pentru că a fost viața mea. Atâția ani, tenisul a fost alături de mine și vreau să continui pe acest drum, dar din afara terenului!”, a spus Simona Halep.

Participantele și programul Transylvania Open 2026

Cea de-a șasea ediție a Transylvania Open, programată în 2026 ca parte a circuitului WTA 250, se va desfășura între 31 ianuarie și 7 februarie la BT Arena din Cluj-Napoca.

Turneul va avea un tablou principal format din 32 de jucătoare la simplu și 16 echipe la dublu. Printre participante se numără nume de top ale tenisului feminin, precum Emma Răducanu, Sorana Cîrstea, Donna Vekic și Anastasia Potapova, campioana ediției din 2025, dar și tinere românce promițătoare, precum Jaqueline Cristian și Gabriela Ruse.

Organizatorii au oferit wild-carduri care adaugă și mai multă atractivitate competiției: Karolina Pliskova revine la Cluj după succesul din 2024, iar româncele Ana Bogdan, Miriam Bulgaru și tânăra Elena Ruxandra Bertea completează un tablou care promite meciuri spectaculoase pentru fani.