George Russell se impune în cursa de Sprint din China după dueluri incendiare cu piloții Ferrari. Mercedes strălucește

George Russell se impune în cursa de Sprint din China după dueluri incendiare cu piloții Ferrari. Mercedes strălucește0
Pilotul George Russell s-a impus în cursa de sprint disputată în China, confirmând forma excelentă din acest început de sezon. Britanicul a terminat pe primul loc, fiind urmat de piloții de la Scuderia Ferrari, Charles Leclerc și Lewis Hamilton.
Etapa din China, a doua din actualul sezon al Formula 1, a adus și prima cursă de sprint din acest an. Competiția s-a desfășurat pe o distanță de 100 de kilometri, adică 19 tururi de circuit.
Succesul lui Russell vine după victoria obținută anterior în Marele Premiu al Australiei, semn că echipa Mercedes a început sezonul cu un monopost foarte competitiv. Weekendul de cursă continuă cu calificările pentru Marele Premiu, programate sâmbătă de la ora 09:00, iar cursa principală va avea loc duminică dimineață, tot de la ora 09:00. Ambele vor fi transmise de Antena 3 CNN.
Russell domină, Leclerc și Hamilton își schimbă pozițiile
Plecat din pole position, George Russell și-a păstrat prima poziție la start, în timp ce colegul său a coborât rapid. Lewis Hamilton a urcat pe 2, iar Charles Leclerc pe 3, după câteva depășiri spectaculoase. În final, Russell s-a distanțat, Leclerc a prins locul doi, iar Hamilton a fost depășit și de Antonelli, care a primit ulterior o penalizare de 10 secunde.
Safety Car-ul a schimbat cursa
Turul 13 a adus abandonul lui Valtteri Bottas (Cadillac) și apariția Safety Car-ului. Majoritatea piloților au profitat de moment și au intrat la boxe pentru pneuri soft. La reluarea cursei, clasamentul era: Russell, Leclerc, Norris, Hamilton.
Odată cu reluarea, Russell și-a păstrat rapid prima poziție, iar Leclerc a încercat să rămână aproape, dar britanicul a gestionat perfect finalul și a trecut primul linia de sosire, urmat de monegasc la 0,7 secunde. Pe 3 a încheiat Hamilton. În puncte au mai intrat Lando Norris, Kimi Antonelli, Oscar Piastri, Liam Lawson și Oliver Bearman.
Clasamentul cursei de sprint din China
1. George Russell
2. Charles Leclerc +0.674 secunde
3. Lewis Hamilton +2.554
4. Lando Norris +4.433
5. Kimi Antonelli +5.688
6. Oscar Piastri +6.809
7. Liam Lawson +10.900
8. Oliver Bearman +11.271
9. Max Verstappen +11.619
10. Esteban Ocon +13.887
11. Pierre Gasly +14.780
12. Carlos Sainz +15.753
13. Gabriel Bortoleto +15.858
14. Franco Colapinto +16.393
15. Isack Hadjaj +16.430
16. Alexander Albon +20.014
17. Fernando Alonso +21.599
18. Lance Stroll +21.971
19. Sergio Perez +28.241
20. Nico Hulkenberg - abandon
21. Valtteri Bottas - abandon
22. Arvid Lindblad - abandon
Clasamentul general al piloților
1. George Russell – 33 puncte
2. Kimi Antonelli - 22 puncte
3. Charles Leclerc – 22 puncte
4. Lewis Hamilton - 18 puncte
5. Landon Norris – 15 puncte
6. Max Verstappen – 8 puncte
7. Oliver Bearman – 7 puncte
8. Arvid Lindblad – 4 puncte
9. Oscar Piastri – 3 puncte
10. Gabriel Bortoleto – 2 puncte
11. Liam Lawson – 2 puncte
12. Pierre Gasly – 1 punct
13. Esteban Ocon – 0 puncte
14. Alexander Albon – 0 puncte
15. Franco Colapinto – 0 puncte
16. Carlos Sainz – 0 puncte
17. Sergio Perez – 0 puncte
18. Isack Hadjar – 0 puncte
19. Nico Hulkenberg – 0 puncte
20. Fernando Alonso – 0 puncte
21. Valtteri Bottas – 0 puncte
22. Lance Stroll – 0 puncte.
Clasamentul general al constructorilor
1. Mercedes – 55 puncte
2. Ferrari – 40 puncte
3. McLaren – 18 puncte
4. Red Bull – 8 puncte
5. Haas - 7 puncte
6. Racing Bulls – 6 puncte
7. Audi – 2 puncte
8. Alpine – 1 punct
9. Williams – 0 puncte
10. Cadillac – 0 puncte
11. Aston Martin – 0 puncte.