Sâmbătă, 14 Martie 2026
George Russell se impune în cursa de Sprint din China după dueluri incendiare cu piloții Ferrari. Mercedes strălucește

Pilotul George Russell s-a impus în cursa de sprint disputată în China, confirmând forma excelentă din acest început de sezon. Britanicul a terminat pe primul loc, fiind urmat de piloții de la Scuderia Ferrari, Charles Leclerc și Lewis Hamilton.

Russel s-a impus la cursa de Sprint din China Foto/Getty
Russel s-a impus la cursa de Sprint din China Foto/Getty

Etapa din China, a doua din actualul sezon al Formula 1, a adus și prima cursă de sprint din acest an. Competiția s-a desfășurat pe o distanță de 100 de kilometri, adică 19 tururi de circuit.

Succesul lui Russell vine după victoria obținută anterior în Marele Premiu al Australiei, semn că echipa Mercedes a început sezonul cu un monopost foarte competitiv. Weekendul de cursă continuă cu calificările pentru Marele Premiu, programate sâmbătă de la ora 09:00, iar cursa principală va avea loc duminică dimineață, tot de la ora 09:00. Ambele vor fi transmise de Antena 3 CNN.

Russell domină, Leclerc și Hamilton își schimbă pozițiile

Plecat din pole position, George Russell și-a păstrat prima poziție la start, în timp ce colegul său a coborât rapid. Lewis Hamilton a urcat pe 2, iar Charles Leclerc pe 3, după câteva depășiri spectaculoase. În final, Russell s-a distanțat, Leclerc a prins locul doi, iar Hamilton a fost depășit și de Antonelli, care a primit ulterior o penalizare de 10 secunde.

Safety Car-ul a schimbat cursa

Turul 13 a adus abandonul lui Valtteri Bottas (Cadillac) și apariția Safety Car-ului. Majoritatea piloților au profitat de moment și au intrat la boxe pentru pneuri soft. La reluarea cursei, clasamentul era: Russell, Leclerc, Norris, Hamilton.

Odată cu reluarea, Russell și-a păstrat rapid prima poziție, iar Leclerc a încercat să rămână aproape, dar britanicul a gestionat perfect finalul și a trecut primul linia de sosire, urmat de monegasc la 0,7 secunde. Pe 3 a încheiat Hamilton. În puncte au mai intrat Lando Norris, Kimi Antonelli, Oscar Piastri, Liam Lawson și Oliver Bearman.

Clasamentul cursei de sprint din China

1. George Russell

2. Charles Leclerc +0.674 secunde

3. Lewis Hamilton +2.554

4. Lando Norris +4.433

5. Kimi Antonelli +5.688

6. Oscar Piastri +6.809

7. Liam Lawson +10.900

8. Oliver Bearman +11.271

9. Max Verstappen +11.619

10. Esteban Ocon +13.887

11. Pierre Gasly +14.780

12. Carlos Sainz +15.753

13. Gabriel Bortoleto +15.858

14. Franco Colapinto +16.393

15. Isack Hadjaj +16.430

16. Alexander Albon +20.014

17. Fernando Alonso +21.599

18. Lance Stroll +21.971

19. Sergio Perez +28.241

20. Nico Hulkenberg - abandon

21. Valtteri Bottas - abandon

22. Arvid Lindblad - abandon

Clasamentul general al piloților

1. George Russell – 33 puncte

2. Kimi Antonelli - 22 puncte

3. Charles Leclerc – 22 puncte

4. Lewis Hamilton - 18 puncte

5. Landon Norris – 15 puncte

6. Max Verstappen – 8 puncte

7. Oliver Bearman – 7 puncte

8. Arvid Lindblad – 4 puncte

9. Oscar Piastri – 3 puncte

10. Gabriel Bortoleto – 2 puncte

11. Liam Lawson – 2 puncte

12. Pierre Gasly – 1 punct

13. Esteban Ocon – 0 puncte

14. Alexander Albon – 0 puncte

15. Franco Colapinto – 0 puncte

16. Carlos Sainz – 0 puncte

17. Sergio Perez – 0 puncte

18. Isack Hadjar – 0 puncte

19. Nico Hulkenberg – 0 puncte

20. Fernando Alonso – 0 puncte

21. Valtteri Bottas – 0 puncte

22. Lance Stroll – 0 puncte.

Clasamentul general al constructorilor

1. Mercedes – 55 puncte

2. Ferrari – 40 puncte

3. McLaren – 18 puncte

4. Red Bull – 8 puncte

5. Haas - 7 puncte

6. Racing Bulls – 6 puncte

7. Audi – 2 puncte

8. Alpine – 1 punct

9. Williams – 0 puncte

10. Cadillac – 0 puncte

11. Aston Martin – 0 puncte.

Top articole

Partenerii noștri

image
Putin i-a propus lui Trump să mute în Rusia uraniul din Iran. Ce a răspuns președintele SUA
digi24.ro
image
Război în Iran, ziua 15. SUA trimit încă 5.000 de soldați în Orientul Mijlociu. Trump: ”O să simt în măduva oaselor”
stirileprotv.ro
image
Cumperi un apartament „prin bancă”, plătești triplu în România. Țara noastră are cele mai mari dobânzi din Europa. Care este situația în Bulgaria, Ungaria sau Grecia. Date oficiale de la bănci
gandul.ro
image
SUA au atacat un important terminal petrolier al Iranului. Insula gestionează aproape 95% din exporturile de țiței ale Iranului
mediafax.ro
image
Ce se întâmplă de fapt cu averea lui Gigi Becali. Dezvăluri despre mega-afacerile de sute de milioane de euro ale patronului FCSB. Exclusiv
fanatik.ro
image
Războiul „Templelor”: Două grupări masonice își dispută în instanțe legitimitatea și apartenența la „Marea Lojă Națională din România”
libertatea.ro
image
Gafa de începători care a compromis o unitate de elită din Rusia. Asasinii lui Putin, demascați pentru că au folosit Google Translate
digi24.ro
image
A lăsat haosul din fotbal pentru o meserie neașteptată! Fostul șef din Superliga spune că nu oricine o poate practica: „Vă explic de ce!”
gsp.ro
image
ADIO, SUA! Scenariul pe care nu-l vedea nimeni este tot mai aproape
digisport.ro
image
Distrugătoarele Marinei SUA lansează interceptori de ultimă genrație pentru a doborî rachete iraniene care se apropie de spațiul NATO, dar costurile sunt uriașe
stiripesurse.ro
image
Un bărbat s-a dus la Urgențe cu pielea albastră. Panicați, medicii i-au pus masca de oxigen, apoi și-au dat seama ce avea, de fapt
antena3.ro
image
Afecţiunea cu care se trezesc tot mai mulţi români. Tratamentul poate dura ani întregi şi nu e decontat
observatornews.ro
image
Gigi Becali a ridicat cash-ul de la bancă într-o pungă XXL. Latifundiarul din Pipera nu mai are loc de bani în portofel!
cancan.ro
image
Tichete sociale la pensie, pentru alimente și medicamente, cu ocazia Paștelui. În ce oraș se oferă beneficiul?
newsweek.ro
image
FOTO. Serena Williams s-a dezbrăcat în costum de baie şi a avut un mesaj pentru hateri
prosport.ro
image
Imagini rare cu Maria şi Traian Băsescu! Fostul preşedinte, apariţie îngrijorătoare. Cum arată acum fostul cuplu prezidenţial
playtech.ro
image
Cum l-a „umilit” Dan Șucu pe Virgil Drăghia. Suma uriașă primită de portar pentru doar 225 de minute jucate la Rapid. Exclusiv
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
A fost cel mai bogat român, dar averea de 1,2 miliarde de euro s-a ”evaporat” și tocmai a mai primit o lovitură
digisport.ro
image
Disperare în Emiratele Arabe Unite. Zeci de persoane arestate pentru postarea pe rețelele sociale a imaginilor cu bombardamentele și instalațiile militare
stiripesurse.ro
image
Durere fără margini în Constanța. O fetiță de 5 ani și-a pierdut viața după ce casa în care se afla a fost cuprinsă de foc. Mama și fratele ei sunt în stare gravă
kanald.ro
image
Motivul pentru care colegii din trupa Holograf nu își vor lua rămas-bun de la Mugurel Vrabete! Gestul emoționant pe care l-a făcut soția lui Romeo Dediu la priveghi | EXCLUSIV
wowbiz.ro
image
Un nou val de aer polar atacă România. Perturbaţia ciclonică vine cu o inversiune termică, avertizează ANM
romaniatv.net
image
Stare de criză declarată în România după războiul din Orientul Mijlociu. Ministrul Energiei cere prețuri maxime la carburanți
mediaflux.ro
image
A lăsat haosul din fotbal pentru o meserie neașteptată! Fostul șef din Superliga spune că nu oricine o poate practica: „Vă explic de ce!”
gsp.ro
image
Prima soție a lui Călin Georgescu rupe tăcerea, după 20 de ani de la divorț. Daniela a avut o căsnicie de calvar. Candidatul la prezidențiale își bătea soția: „Devine periculos să spun ceva”
actualitate.net
image
Holograf a dezvăluit cauza morții lui Mugurel Vrabete. Motivul pentru care basistul trupei a încetat din viață: „Vine o zi… Și astăzi a venit o zi dureroasă”
actualitate.net
image
Comoara Iranului: cel mai mare diamant roz din lume și tezaurul de miliarde din Teheran
click.ro
image
Gogoși pufoase de post, făcute cu lingura. Rețeta pe care orice gospodină trebuie să o afle
click.ro
image
Horoscop 14 martie. Pierderi pentru Raci, probleme pentru Capricorni
click.ro
Prințesa Farahnaz Pahlavi a Iranului foto Instagram colaj jpg
Prințesa dispărută a Iranului și-a făcut în sfârșit apariția. Cum arată azi singura fiică în viață a Împărătesei Farah, gonită din țară de ayatollahi
okmagazine.ro
161 jpg
Horoscop 13–26 martie 2026. Zodia norocoasă a intervalului și schimbările care așteaptă la colț
clickpentrufemei.ro
Săpături arheologice în castrul auxiliar de la Călugăreni (© Facebook / Muzeul Județean Mureș)
O cisternă uriașă, descoperită de arheologi în castrul auxiliar roman de la Călugăreni / FOTO
historia.ro
Click!

image
4 zodii își schimbă destinul după Luna Nouă în Pești de pe 19 martie. Viața lor intră într-o nouă etapă, au loc finaluri karmice și noi începuturi
image
Comoara Iranului: cel mai mare diamant roz din lume și tezaurul de miliarde din Teheran

OK! Magazine

image
Nu trebuia să se afle că e însărcinată, înainte de anunțul oficial! Cine a păstrat secretul Prințesei Kate, de fapt. Surpriză!

Click! Pentru femei

image
Oscarurile de duminică, în pericol? Organizatorii se tem de răzbunarea iranienilor. Ce măsuri iau?

Click! Sănătate

image
Poţi găsi pisica diferită în 10 secunde?