George Russell se impune în cursa de Sprint din China după dueluri incendiare cu piloții Ferrari. Mercedes strălucește

Pilotul George Russell s-a impus în cursa de sprint disputată în China, confirmând forma excelentă din acest început de sezon. Britanicul a terminat pe primul loc, fiind urmat de piloții de la Scuderia Ferrari, Charles Leclerc și Lewis Hamilton.

Etapa din China, a doua din actualul sezon al Formula 1, a adus și prima cursă de sprint din acest an. Competiția s-a desfășurat pe o distanță de 100 de kilometri, adică 19 tururi de circuit.

Succesul lui Russell vine după victoria obținută anterior în Marele Premiu al Australiei, semn că echipa Mercedes a început sezonul cu un monopost foarte competitiv. Weekendul de cursă continuă cu calificările pentru Marele Premiu, programate sâmbătă de la ora 09:00, iar cursa principală va avea loc duminică dimineață, tot de la ora 09:00. Ambele vor fi transmise de Antena 3 CNN.

Russell domină, Leclerc și Hamilton își schimbă pozițiile

Plecat din pole position, George Russell și-a păstrat prima poziție la start, în timp ce colegul său a coborât rapid. Lewis Hamilton a urcat pe 2, iar Charles Leclerc pe 3, după câteva depășiri spectaculoase. În final, Russell s-a distanțat, Leclerc a prins locul doi, iar Hamilton a fost depășit și de Antonelli, care a primit ulterior o penalizare de 10 secunde.

Safety Car-ul a schimbat cursa

Turul 13 a adus abandonul lui Valtteri Bottas (Cadillac) și apariția Safety Car-ului. Majoritatea piloților au profitat de moment și au intrat la boxe pentru pneuri soft. La reluarea cursei, clasamentul era: Russell, Leclerc, Norris, Hamilton.

Odată cu reluarea, Russell și-a păstrat rapid prima poziție, iar Leclerc a încercat să rămână aproape, dar britanicul a gestionat perfect finalul și a trecut primul linia de sosire, urmat de monegasc la 0,7 secunde. Pe 3 a încheiat Hamilton. În puncte au mai intrat Lando Norris, Kimi Antonelli, Oscar Piastri, Liam Lawson și Oliver Bearman.

Clasamentul cursei de sprint din China

1. George Russell

2. Charles Leclerc +0.674 secunde

3. Lewis Hamilton +2.554

4. Lando Norris +4.433

5. Kimi Antonelli +5.688

6. Oscar Piastri +6.809

7. Liam Lawson +10.900

8. Oliver Bearman +11.271

9. Max Verstappen +11.619

10. Esteban Ocon +13.887

11. Pierre Gasly +14.780

12. Carlos Sainz +15.753

13. Gabriel Bortoleto +15.858

14. Franco Colapinto +16.393

15. Isack Hadjaj +16.430

16. Alexander Albon +20.014

17. Fernando Alonso +21.599

18. Lance Stroll +21.971

19. Sergio Perez +28.241

20. Nico Hulkenberg - abandon

21. Valtteri Bottas - abandon

22. Arvid Lindblad - abandon

Clasamentul general al piloților

1. George Russell – 33 puncte

2. Kimi Antonelli - 22 puncte

3. Charles Leclerc – 22 puncte

4. Lewis Hamilton - 18 puncte

5. Landon Norris – 15 puncte

6. Max Verstappen – 8 puncte

7. Oliver Bearman – 7 puncte

8. Arvid Lindblad – 4 puncte

9. Oscar Piastri – 3 puncte

10. Gabriel Bortoleto – 2 puncte

11. Liam Lawson – 2 puncte

12. Pierre Gasly – 1 punct

13. Esteban Ocon – 0 puncte

14. Alexander Albon – 0 puncte

15. Franco Colapinto – 0 puncte

16. Carlos Sainz – 0 puncte

17. Sergio Perez – 0 puncte

18. Isack Hadjar – 0 puncte

19. Nico Hulkenberg – 0 puncte

20. Fernando Alonso – 0 puncte

21. Valtteri Bottas – 0 puncte

22. Lance Stroll – 0 puncte.

Clasamentul general al constructorilor

1. Mercedes – 55 puncte

2. Ferrari – 40 puncte

3. McLaren – 18 puncte

4. Red Bull – 8 puncte

5. Haas - 7 puncte

6. Racing Bulls – 6 puncte

7. Audi – 2 puncte

8. Alpine – 1 punct

9. Williams – 0 puncte

10. Cadillac – 0 puncte

11. Aston Martin – 0 puncte.