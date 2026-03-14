Restricții de circulație pe Autostrada Soarelui. Șoferii vor circula doar pe a doua bandă, cu limită de viteză de 60 km/h

Circulația pe Autostrada A2 București – Constanța este îngreunată sâmbătă, 14 martie, pe ambele sensuri, din cauza unor lucrări, traficul desfășurându-se doar pe a doua bandă, cu limită de viteză de 60 km/h.

„Traficul este restricționat pe prima bandă pe Autostrada A2 București - Constanța, pe ambele sensuri, între kilometrii 160 - 161, pentru efectuarea lucrărilor necesare la rosturile de dilatație. Se va circula doar pe a doua bandă, cu limită de viteză de 60 km/h”, transmite centrul INFOTRAFIC.

Autoritățile îi sfătuiesc pe șoferi să respecte semnalizarea temporară din zonă și să se asigure foarte bine înainte de schimbarea benzii, semnalizând din timp manevra.

Potrivit Radio România Constanța, vineri, un șofer a intrat în indicatoarele de restricții montate în zona Cernavodă – Medgidia de pe sensul Constanța – București. Deși accidentul nu s-a soldat cu victime, mașina a fost avariată serios, iar traficul în zonă a fost îngreunat.