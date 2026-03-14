Sâmbătă, 14 Martie 2026
Adevărul
Avertismentul unui stat arab pentru turişti şi influenceri, după ce un britanic a fost arestat: „Vor fi luate măsuri împotriva celor care publică sau republică astfel de conținut”

Autoritățile din EAU au arestat mai multe persoane pentru publicarea unor clipuri cu sistemele de apărare aeriană interceptând atacuri sau materiale generate cu inteligență artificială, avertizând că orice distribuire neautorizată poate fi sancționată cu amenzi sau închisoare.

EAU sanţionează dur distribuierea de materiale video cu atacurile Iranului. FOTO: X

Emiratele Arabe Unite au intensificat controalele asupra conținutului publicat online, după ce mai multe clipuri cu sisteme de apărare aeriană interceptând atacuri, precum și materiale false generate cu inteligență artificială au fost distribuite pe internet. Presa de stat din EAU relatează că mai multepersoane au fost deja arestate și supuse unui „proces accelerat” pentru aceste fapte, care încalcă legislația privind securitatea cibernetică.

Avertisment pentru turişti şi influenceri

Turiștii blocați în Dubai trebuie să știe riscurile la care se expun dacă filmează atacurile cu drone sau rachete și le distribuie online. Legea prevede amenzi de zeci de mii de dolari și pedepse cu închisoarea.

Autoritățile transmit un avertisment ferm pentru cei care postează frecvent pe rețelele sociale: filmarea sau distribuirea imaginilor cu atacuri militare poate avea consecințe serioase, inclusiv amenzi mari sau chiar închisoare.

„Videoclipuri și imagini vechi, care prezintă incidente de incendiu din trecut din Dubai, circulă pe rețelele sociale. Acest conținut este înșelător și nu reflectă situația actuală. Publicul și mass-media sunt îndemnate să se bazeze exclusiv pe surse oficiale pentru informații corecte și să se abțină de la distribuirea materialelor neverificate. Vor fi luate măsuri legale împotriva celor care publică sau republică astfel de conținut în încălcarea legislației din Emiratele Arabe Unite”, au transmis autoritățile, prin intermediul presei.

Mesajul vine după ce un turist britanic a fost arestat pentru că a filmat rachetele lansate de Iran. La rândul său, poliția din Abu Dhabi a anunțat că a arestat 45 de persoane de „diverse naționalități” pentru filmarea și „răspândirea de informații false” în timpul atacurilor asupra țării.

Potrivit organizației Detained in Dubai, un britanic în vârstă de 60 de ani a fost reținut pe 9 martie după ce ar fi filmat atacurile cu rachete. În prezent, acesta se află într-o secție de poliție din cartierul Bur Dubai.

Amenzi uriaşe şi închisoare

Legislația cibernetică din Emirate poate fi aplicată în cazurile în care autoritățile consideră că anumite imagini sau clipuri afectează „ordinea publică” sau „unitatea națională”.

Conform legilor locale, publicarea unor astfel de imagini pe internet sau pe platformele de socializare poate fi sancționată cu amenzi de până la 77.000 de dolari sau cu pedepse de până la doi ani de închisoare. Autoritățile susțin că restricțiile sunt necesare pentru a proteja imaginea orașului ca destinație sigură și pentru a evita transmiterea unor informații sensibile către state precum Iran sau Rusia.

„Lucrurile pot deveni complicate”

Radha Stirling, directoarea organizației Detained in Dubai , afirmă că simpla filmare a unor rachete sau drone poate duce la probleme serioase cu legea.

„Oamenii văd ceva neobișnuit și reacția lor instinctivă este să scoată telefonul și să filmeze. Dar în astfel de situații lucrurile pot deveni rapid complicate”, avertizează ea.

De asemenea, sunt considerate problematice și filmările în care apar persoane speriate care se adăpostesc în buncăre sau în camere sigure, autorităţile privind cu suspiciune orice material care ar putea afecta reputația orașului.

Procuratura din Emirate a transmis, de asemenea, că persoanele care distribuie imagini provenite din „surse necunoscute” riscă amenzi de până la 200.000 de dirhami, echivalentul a aproximativ 54.000 de dolari, dar și pedepse cu închisoarea de cel puțin un an.

Situația a generat nelămuriri inclusiv în rândul influencerilor străini care locuiesc în Dubai. Unii spun că nu mai știu exact ce este permis și ce nu pe rețelele sociale și că au preferat să șteargă anumite postări după ce au realizat că ar putea încălca regulile.

