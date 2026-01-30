Simona Halep a primit decizia de impozitare pentru vila de 600.000 de euro. Cât plătește după majorările de taxe

Simona Halep s-a dovedit inspirată după ce a vândut vila din Snagov în care a locuit alături de fostul soț, Toni Iuruc. Fosta mare jucătoare de tenis și-a achiziționat o proprietate luxoasă în Niculești, județul Dâmbovița, cu 600.000 de euro, pentru care plătește însă impozit o sumă infimă în raport cu grandoare casei.

Cu o suprafață construită de 255,4 metri pătrați, aflată într-un complex rezidențial, vila este folosită de fosta lideră a clasamentului WTA ca o casă de vacanță, având în vedere că stă mai mult în Dubai. Dubla campioană de Grand Slam a ales acest stabiliment pentru posibilitatea de a practica golf, sport care a devenit noua ei pasiune.

Conform noului Cod Fiscal, suprafața imobilului se înmulțește cu valoarea impozabilă stabilită prin lege, respectiv 2.677 de lei pe metru pătrat pentru locuințele dotate cu utilități. Cum vila este situată într-un sat aflat la 50 km de București, coeficientul de corecție, stabilit în funcție de rangul localității, este de doar 1,10, iar cota de impozitare stabilită de Consiliul Local al Primăriei Niculești, este de 0,14%, aplicată asupra valorii clădirii. Astfel, conform ProSport, fosta sportivă datorează pentru această proprietate un impozit anual de 1.005 lei, similar cu cel al proprietăților oamenilor de rând, dar situate în orașe.