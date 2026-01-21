search
Miercuri, 21 Ianuarie 2026
Adevărul
Fiul de miliardar o ține în joc pe Simona Halep. Fosta campioană, implicată în organizarea turneului de la Cluj

Publicat:

Patrick Ciorcilă, fiul de miliardar alături de care Simone Halep și-a petrecut timpul în Dubai, i-a oferit fostei campioane un rol la turneul de tenis de la Cluj.

Simona Halep, avându-l în spate, cu mască, pe Patrick Ciorcilă FOTO Facekook
Simona Halep, avându-l în spate, cu mască, pe Patrick Ciorcilă FOTO Facekook

Fosta jucătoare de tenis Simona Halep, 34 de ani, va fi ambasador onorific al turneului Transylvania Open (WTA 250) de la Cluj-Napoca, urmând să înmâneze trofeul câștigătoarei ediției din 2026, se arată într-un comunicat de presă al organizatorilor remis, marți, AGERPRES.

Simona Halep, cea mai valoroasă jucătoare din istoria tenisului românesc, se întoarce la Cluj în calitate de ambasador onorific al Transylvania Open WTA 250. Fost lider mondial și una dintre cele mai valoroase jucătoare din istoria tenisului, Simona continuă astfel să inspire noua generație, chiar și din afara terenului de joc. Simona va fi prezentă pe toată durata turneului și va lua parte la o serie de acțiuni precum întâlniri cu jucătoarele aflate în competiție, sesiuni dedicate copiilor de mingi și voluntarilor. De asemenea, Simona Halep va fi prezentă la ceremonia oficială de la finalul turneului și va înmâna trofeul Transylvania Open 2026”, se arată în comunicatul citat.

De-a lungul carierei, Simona Halep a câștigat 24 de titluri WTA, inclusiv două trofee de Grand Slam - Roland Garros (2018) și Wimbledon (2019) - și a petrecut 64 de săptămâni în fruntea clasamentului mondial, fiind prima jucătoare din România care a atins această poziție.

Simona Halep a jucat finala primei ediții a turneului Transylvania Open, în 2021, iar în 2025 a ales să-și anunțe oficial retragerea din tenis chiar pe Terenul Central din Cluj-Napoca, în fața fanilor, după un meci emoționant disputat în primul tur.

Transylvania Open este pentru mine mai mult decât un turneu. E locul unde am simțit susținerea fanilor din România la cel mai înalt nivel și unde am trăit momente care vor rămâne mereu aproape de sufletul meu. Mă bucur să revin și să pot contribui cu o altă energie - aceea de a sprijini și încuraja viitoarele generații”, a afirmat Simona Halep, director onorific Transylvania Open WTA 250.

Organizatorii turneului Transylvania Open WTA 250 își propun prin acest parteneriat să celebreze cariera unei mari campioane și, în același timp, să creeze contextul perfect pentru dialog, inspirație și emoție autentică în jurul tenisului.

E un privilegiu că Simona Halep a acceptat invitația noastră de a deveni ambasador onorific al Transylvania Open. Ea reprezintă excelența în sport, dedicarea totală și performanța autentică. Faptul că revine la Cluj, într-un rol nou, dar cu aceeași energie, înseamnă mult pentru noi. E un gest care arată cât de importantă este comunitatea creată în jurul acestui turneu - pentru jucătoare, dar și pentru public”, a explicat Patrick Ciorcilă, directorul turneului clujean și fiul directorului care conduce Banca Transilvania, sponsor al Simonei și al competiției.

Cea de-a șasea ediție a turneului Transylvania Open WTA 250 va avea loc în perioada 31 ianuarie - 7 februarie, în BTarena din Cluj-Napoca. Meciurile se vor disputa indoor, pe două terenuri de suprafață hard, cu 32 de jucătoare la simplu și 16 echipe la dublu.

Valoarea totală a premiilor turneului de la Cluj-Napoca este de 283.347 de dolari.

