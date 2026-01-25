Dopaj cu trei substanțe interzise. Agenția care a „distrus-o” pe Simona Halep confirmă o nouă suspendare

Jucătoarea croată de tenis Jana Fett a fost suspendată temporar după ce testele antidoping au indicat prezența a trei substanțe interzise în organismul acesteia, conform Agenției Internaționale pentru Integritate în Tenis (ITIA).

Fett, în vârstă de 29 de ani și clasată pe locul 189 WTA, a fost testată în noiembrie, în timpul playoff-ului Billie Jean King Cup desfășurat în Croația. ITIA a precizat că sportiva are dreptul să conteste suspendarea provizorie în fața unui tribunal independent, dar până în prezent nu a depus niciun apel.

Suspiciune de dopaj pentru trei substanțe interzise

Substanțele descoperite în testele croatei sunt ostarina, un stimulator al creșterii musculare, LGD-4033, care favorizează dezvoltarea masei musculare slabe și are efecte anabolice, dar și GW501516 (GW1516), un compus retras de pe piață în 2007, după ce cercetările pe șoareci au asociat consumul acestuia cu riscul crescut de cancer.

Jana Fett a avut cea mai bună clasare a carierei la sfârșitul lunii octombrie 2017, urcând pe locul 97 WTA. Până în prezent, jucătoarea nu a comentat acuzațiile.