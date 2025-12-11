Hagi se plânge de lipsa investitorilor, dar i-ar fi dat cu flit unui om de afaceri: „Nu mă învățați pe mine!”

Gică Hagi (60 de ani) a declarat în dese rânduri că așteaptă investitori la Farul Constanța, pentru a duce clubul la un nivel superior în Superligă și în Europa. S-a vorbit despre Dan Șucu și frații Pavăl printre posibil investitori, dar nu s-a ajuns la o înțelegere. În acest moment, „Regele” deține pachetul majoritar, iar Ciprian Marica este minoritar.

O voce a apărută recent și îl acuză pe Hagi că, în timp ce susține că ar vrea să cedeze clubul, solicită ca tot el să comande muzica, deși pe banii altora. Asta în timp ce Gică stă cu ochii pe națională, gata să-i preia pe tricolori, dacă Mircea Lucescu, 80 de ani, rateaza barajul cu Turcia.

Ion Sturza (65 de ani), fost ministru al Republicii Moldova și om de afaceri, a spus ce răspuns a primit din partea lui Gică Hagi, în momentul în care a luat în calcul să investească la Farul Constanța.

Ion Sturza a mărturisit că un grup de investitori din România l-a contactat pentru a investi în Academia lui Gică Hagi. În momentul în care a vorbit cu patronul Farului, i s-a transmis: «Voi dați banii, dar nu mă învățați pe mine». Omul de afaceri a abandonat imediat ideea.

„Volens nolens, am văzut cum funcționează lucrurile acestea în România (...) Am fost contactat de un grup de antreprenori din România să investim la Gică Hagi în Academie.

Numai că Gică a zis: «Voi dați banii, dar nu mă învățați pe mine».

Sigur că nu aș investi în fotbal. Pentru că eu am învățat câteva lucruri. Nu investesc în sport, nu investesc în imobiliare și nu investesc în presă. Am mai spus că nu îmi place sportul de performanță”, a spus Ion Sturza, în podcastul „Culisele Arenelor”.