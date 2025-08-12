Gică Hagi s-a înțeles cu un gigant din La Liga. Jucătorul Farului a ajuns în Spania și se pregătește de vizita medicală

Vlad Rafailă (20 de ani), jucător U21 din lotul celor de la Farul Constanța, a făcut deplasarea în Spania, la scurt timp după ce Gică Hagi s-a înțeles cu oficialii celor de la Betis Sevilla. Tânărul portar se află, în prezent, într-o perioada de teste fizice. Este vorba despre un împrumut cu opțiune de transfer definitiv, conform digisport.ro. „Regele” continuă exportul tinerilor din academie, cei mai mulți nereușind să de impună în străinătate.

Rafailă nu a debutat în triocul primei echipe a celor de la Farul, însă a făcut parte din lotul României la Euro U21 din Slovacia, alături de Sava și Hindrich.

El a bifat o selecție la echipa de tineret și a adunat patru apariții pentru reprezentativa U20.

Sezonul trecut, Rafailă a fost împrumutat în Italia, la Leece, acolo unde a evoluat oficial în 38 de partide, atât în campionat, cât și în Cupă, la nivel Primavera.

Dacă totul va merge conform calculelor lui Gică Hagi, tânărul ar putea semna cu Betis zilele următoare. Farul Constanța a mai făcut o afacere de proporții sezonul acesta: l-a trimis pe tânărul Ianis Avrămescu, în vârstă de 16 ani, în Italia, acolo unde a semnat un angajament cu Parma.

