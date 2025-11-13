Gino Iorgulescu triumfă la LPF: cluburile din SuperLiga au luat o decizie crucială

Într-un debut tensionat al Adunării Generale Extraordinare a LPF de la Poiana Brașov, conducerea Ligii a luat o decizie neașteptată.

S-a renunțat la modificarea statutului propusă chiar de președintele Gino Iorgulescu, care ar fi limitat dreptul de candidatură la președinția Ligii doar pentru cei cu minimum cinci ani de experiență într-un club de primă ligă sau în structuri precum FRF sau LPF.

Această propunere i-ar fi exclus pe potențialii contracandidați ai lui Gino Iorgulescu la alegerile din 2027, inclusiv pe Dani Coman, actualul șef al lui FC Argeș.

Victorie importantă pentru Gino Iorgulescu

Deși a pierdut pe modificarea statutului, Gino Iorgulescu a obținut o victorie majoră. A fost eliminată limita de mandate la șefia LPF, care prevedea până acum maximum două mandate de câte 5 ani.

13 cluburi din SuperLigă au fost „pentru”, două s-au opus (FC Botoșani și Universitatea Craiova), iar Csikszereda s-a abținut. Printre voturile „pentru” s-au numărat și Dinamo, Rapid și chiar FC Argeș, clubul unde activează Dani Coman, principalul contracandidat al lui Gino Iorgulescu.

Gino Iorgulescu conduce LPF din 2013 și a mai avut dreptul să candideze în 2017 și 2022, după modificarea limitei de mandate în 2014. Înaintea sa, la conducerea Ligii au fost Mircea Angelescu (1993–1996) și Dumitru Dragomir (1996–2013).

Ce au declarat Coman și Iorgulescu

La finalul Adunării Generale, Dani Coman și Gino Iorgulescu au ieșit împreună la declarații în fața presei.

„Aproape toată Liga este extrem de bine pregătită, sunt într-o perfectă colaborare cu toți. E corect ca atât eu, cât și Gino Iorgulescu să avem dreptul de a candida la următoarele alegeri. E bine că ne vom lupta acum cu arme egale”, a declarat Dani Coman.

„Nu ar fi nicio problemă dacă Dani Coman ar fi ales președinte în 2027. M-aș oferi chiar să îi fiu consilier, pentru că am peste un deceniu de experiență în conducerea Ligii și multe sfaturi de oferit”, a susținut Gino Iorgulescu.