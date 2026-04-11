Gigi Becali și-a construit buncăr antiatomic sub biserica pe care o ridică în Pipera. Patronul FCSB s-a transformat în coordonator de șantier în Postul Paștelui

Gigi Becali, în vârstă de 67 de ani, continuă să fie implicat direct în coordonarea lucrărilor la biserica pe care o ridică în zona Pipera, un proiect în care a investit deja peste 10 milioane de euro.

Șantierul este unul pe care îl vizitează frecvent, unde supraveghează personal activitatea muncitorilor, inclusiv în perioada Postului Paștelui, când a fost văzut des în apropierea lăcașului de cult, asumându-și rolul de coordonator pe teren.

Un detaliu recent apărut despre acest proiect este existența unui buncăr antiatomic amplasat la subsolul clădirii, accesibil printr-o scară interioară, conform fanatik.ro. Potrivit declarațiilor sale, acest spațiu ar putea fi folosit în eventualitatea unui conflict, oferindu-i protecție, după care ar putea urca din nou la suprafață pentru rugăciune, alternând între adăpost și lăcașul de cult în funcție de situație.

Se estimează o investiție de aproape 20 de milioane de euro

Lucrările la lăcașul de cult din Pipera continuă într-un ritm susținut, iar proiectul este departe de a fi finalizat. Conform acelorași informații, echipele de muncitori se ocupă în prezent de detaliile de finisaj, montând elemente decorative precum folia de aur și vitraliile, realizate cu o atenție deosebită la detalii.

Un alt element impresionant al construcției îl reprezintă clopotele, care au o greutate totală de aproximativ 6 tone și au fost aduse la comandă din Ucraina de către Gigi Becali.

În ceea ce privește durata lucrărilor, acesta a declarat că șantierul va mai necesita aproximativ trei ani până la finalizare. Investiția deja realizată depășește 10 milioane de euro, iar estimările indică faptul că suma finală ar putea ajunge la circa 20 de milioane de euro, dublu față de nivelul actual al cheltuielilor.