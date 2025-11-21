Fugit din spital, direct la biserică. Gigi Becali, în genunchi la slujba de vineri, la 24 de ore după operația la cervicală. „Mă ridic duhovnicește”

Gigi Becali a demonstrat încă o dată că nimic nu-i poate sta în calea credinței. Joi după-amiază, patronul FCSB a fost supus unei operații la nivel cervical, din cauza unei hernii care îl deranja de ceva timp.

La 67 de ani, a decis că intervenția chirurgicală este necesară pentru a scăpa de dureri.

Operația a fost realizată cu succes de celebrul neurochirurg Ștefan Mindea. În timpul intervenției, Becali a fost însoțit de patru călugări, care s-au rugat pentru el și l-au sprijinit spiritual. După ce efectul anesteziei a trecut, el a refuzat să rămână internat, dorind să-și liniștească apropiații și să se întoarcă acasă.

Cu toate acestea, nici operația nu l-a oprit să participe la slujba de vineri, de la Catedrala Patriarhală, dedicată „Intrării în Biserică a Maicii Domnului”, sărbătoare însemnată în calendarul ortodox pe data de 21 noiembrie.

„Am luat 4 frați cu mine, călugării mei, și am plecat în lupta asta!”

La mai puțin de 24 de ore după intervenție, Gigi Becali a fost văzut stând în genunchi, profund pătruns de credință, arătând încă o dată cât de importantă este pentru el legătura cu Dumnezeu.

„Familia mea își face griji, prietenii mei își fac griji și am zis că mă voi arăta la România TV să vadă oamenii faptic că nu mai am nimic. Dacă stăteam în spital, se îngrijora nevasta mea, că eu nu mă plâng niciodată. (…)

E adevărat că este riscant să pleci acasă, dar voi gândiți mai mult lumește, și eu gândesc lumește, pentru că m-a acaparat lumea, m-a prins în lanțuri, dar am zis să mă ridic duhovnicește, să fiu mai aproape de Domnul, când te lași în mâinile Domnului nu-ți mai e frică de nimic. Am luat 4 frați cu mine, călugării mei, și am plecat în lupta asta!”, a declarat Gigi Becali, la RTV.