Gigi Becali urmează să fie operat. Intervenția suferită de patronul de la FCSB: ”Am inimă de 25 de ani”

Gigi Becali (67 de ani), patronul celor de la FCSB, a anunțat miercuri seară că joi va ajunge pe masa de operație pentru o intervenție la zona cervicală.

Într-o intervenție televizată, Gigi Becali a explicat și regulile stricte pe care le respectă înainte de operație.

„Oile, găinile și vacile pe care le am eu, că am și două vaci, nu primesc niciun vaccin. Ce, acum 200 de ani erau vaccinuri? Eu mănânc lapte și ouă fără vaccin.

De aia eu am 67 de ani, dar inimă de 25 de ani.Mâine mă operez la cervicală. Atunci, mi-a doctorul zis să nu mănânc nimic după 10-11 seara până la 11 ziua următoare”, a declarat Gigi Becali.

Bonus important de la UEFA pentru FCSB

În aceeași intervenție, patronul FCSB a anunțat că echipa a beneficiat de un bonus important de la UEFA.

„UEFA s-a gândit și mi-a făcut o bucurie, 430.000 euro în cont, nu știam de la ce e. Ne-au dat o «corecție». UEFA a câștigat foarte mulți bani în plus și i-a împărțit, ne-a dat 430.000 de euro. Din sezonul ăsta sunt banii, nu știu, habar n-am. Erau niște bani pe care nu-i aveam în calcul.

La Coman (n.r. - transferul lui Florinel Coman la Al-Gharafa) au intrat 6 milioane plus vreo 600.000 de euro dobândă. I-am notificat. Era 5 milioane plus 1 milion penalitate. Penalitate înseamnă să te amendeze. Pentru că n-au plătit în termen i-a condamnat, un milion în plus”, a mai spus Gigi Becali, patronul de la FCSB.