Gigi Becali, decorat de Biserica Ortodoxă Română la sfințirea uriașei biserici de 10 milioane de euro. Familia i-a fost alături

Gigi Becali, finanțatorul echipei FCSB, a fost onorat duminică, 14 iunie, de Biserica Ortodoxă Română în cadrul ceremoniei de sfințire a bisericii „Botezul Domnului” din Pipera, Voluntari. Lăcașul de cult a fost construit cu un sprijin financiar important din partea omului de afaceri, investiția ridicându-se la suma de 10 milioane de euro.

În semn de apreciere pentru implicarea sa în susținerea proiectelor religioase, Patriarhul Daniel i-a oferit Ordinul „Sanctus Stephanus Magnus” (Sfântul Ștefan cel Mare), una dintre cele mai importante distincții acordate credincioșilor laici.

Această recunoaștere este rezervată persoanelor care contribuie activ la dezvoltarea și sprijinirea activităților Bisericii Ortodoxe Române, fie prin ajutor financiar, fie prin implicarea în proiecte dedicate comunității și vieții spirituale. Distincția oferită patronului FCSB a fost acordată în numele Patriarhului Daniel de către episcopul-vicar patriarhal PS Varlaam Ploieșteanul.

→ Imaginea 1/3: Gigi Becali, participa la slujba de sfintire a bisericii pe care a ctitorit-o in Voluntari FOTO Mediafax

Diplomă specială pentru FCSB, din partea Bisericii Ortodoxe

Evenimentul a adus și o recunoaștere pentru clubul FCSB, care a primit o diplomă specială din partea Bisericii Ortodoxe Române.

La ceremonie au fost prezenți membri ai familiei Becali (soția Luminița și fiica Teodora, alături de soțul acesteia, Mihai Mincu și copii), apropiați ai omului de afaceri și reprezentanți ai grupării roș-albastre. Pe parcursul zilei, la eveniment s-au alăturat și alte persoane cunoscute din anturajul patronului FCSB, precum Alexandru Tudor, Teia Sponte, Nicolae Dică și Valeriu Argăseală sau Ionuț Luțu.

Și-a dus la capăt promisiunea

Biserica din Voluntari a fost construită ca urmare a unei promisiuni făcute de Gigi Becali în 2008, după meciurile FCSB-ului cu Galatasaray din preliminariile Ligii Campionilor. Omul de afaceri a spus atunci că va ridica un lăcaș de cult dacă echipa se va califica mai departe. După ani de investiții și lucrări, proiectul a fost finalizat și sfințit oficial duminică.