Alertă în cartierul lui Becali. Un mistreț alerga printre locuințele exclusiviste din Pipera

Locuitorii cartierului Pipera, de la marginea Capitalei, au fost avertizaţi, marţi, despre prezenţa unui mistreţ în apropierea zonei rezidenţiale.

În contextul în care prezenţa urşilor în multe oraşe mărginite de zone forestiere a devenit o obişnuinţă, marţi, 9 iunie, un mesaj Ro-Alert venit din partea autorităţilor îi avertizează pe locuitorii din Pipera asupra prezenţei unui mistreţ în zona rezidenţială.

Potrivit autorităților, animalul sălbatic a fost văzut în localitatea Pipera, orașul Voluntari, pe strada Erou Iancu Nicolae.

„A fost semnalată prezența unui porc mistreț în localitatea Pipera, Voluntari, strada Erou Iancu Nicolae! Evitați zona, rămâneți în locuințe! Păstrați distanța față de animal și nu încercați să vă fotografiați cu acesta sau să îl hrăniți. Fără să vă expuneți pericolului, protejați animalele din gospodărie”, sunt avertizați locuitorii unuia dintre cele mai exclusiviste cartiere bucureștene, cărora autoritățile le recomandă să stea departe de animalul sălbatic, să evite să îl fotografieze sau să-l urmărească.

Vă reamintim că zona în care a fost semnalat mistrețul se află în apropierea Pădurii Băneasa și a Grădina Zoologică București.

În acest moment, echipele de intervenție se află în zonă, pentru localizarea și îndepărtarea animalului.

O situație similară a avut loc în aprilie 2025, când un porc mistreț s-a apropiat de zona urbană, atunci făcându-şi apariţia în parcul central din Otopeni.