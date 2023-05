Gigi Becali a anunțat soarta FCSB dacă ratează titlul. „Eu am comandat căruţa, eu am adus caii”

Gigi Becali a anunțat, după ce a fost dezavantajat de arbitri în derby-ul cu Rapid, că va vinde echipa. Ulterior patronul FCSB s-a răzgândit, pentru a 16-a oară în ultimele două decenii.

Finanțatorul grupării roș-albastre a făcut din nou declarații pe această temă, chiar înaintea derby-ului cu CFR Cluj. El spune că va renunța la echipă dacă nu va câștiga titlul în Superliga.

"Vând clubul, dacă nu iau campionatul. Dacă iau campionatul, nu îmi convine să vând, pentru că vreau Liga Campionilor. Îmi pare bine că, dacă vreau să ies, am cheltuit 23 şi iau 25 de milioane. La mine, am comandat eu căruţa şi am adus eu caii. Am tras de hăţuri cum am vrut eu. Am avut performanțe. Am jucat semifinală de Cupa UEFA, am jucat în cupele europene.

Îl compătimește pe Mihai Rotaru

Prietenul meu Rotaru a băgat 20 de milioane şi nu a luat niciun campionat şi nu a jucat prin Europa prea mult. Eu spun că anul trecut am luat campionatul. Ne-au fost furate puncte atunci. Faptul că joci în fiecare an pentru titlu până în ultima etapă e mare lucru", a declarat Gigi Becali, la Playsport Live.

La casele de pariuri, Farul e creditată cu cele mai mari șanse la câștigarea titlului în Superliga. Constănțenii au cotă 1,20, în timp ce FCSB are o cotă de 4,20 pentru câștigarea campionatului. CFR Cluj nu mai e luată în calcul, având o cotă de 1.000, în timp ce Universitatea Craiova, Rapid și Sepsi nu au șanse matematice.

FCSB joacă duminică derby-ul cu CFR Cluj, meci cu o bună rețetă financiară. Cu prețuri ale biletelor accesibile, între 30 de lei și 120 lei, tribunele Arenei Naționale vor fi pline. Până acum s-au vândut 30.000 de tichete, care au adus în conturile FCSB aproximativ 240.000 de euro..

Play-off, etapa a VIII-a

Vineri: Rapid - Sepsi 0-0

Sâmbătă: CS U Craiova - Farul 21.30

Duminică: FCSB - CFR Cluj 21.00

Clasament

1. Farul Constanța 46 de puncte

2. FCSB 43p*

3. CFR Cluj 39p*

4. CSU Craiova 36p

5. Rapid 35p

6. Sepsi 26p