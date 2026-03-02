Gigi Becali a anunțat ce se întâmplă cu antrenorii FCSB, apoi a promis că nu va mai deschide gura

După ce a pierdut puncte cu echipe de la coada clasamentului - Metaloglous, Csikszereda, Hermannstadt sau Unirea Slobozia -, FCSB va rămâne în afara play-off-ului, când se va trage linie la finalul sezonului regulat.

Văzut drept principalul vinovat pentru ratarea calificării în grupa de elită, Gigi Becali a declarat că nu va mai scoate un cuvânt la tv până nu își va vedea echipa în Conference League. Anunțul a fost făcut după ce mai întâi patronul campioanei a făcut turul televiziunilor de sport, prilej cu care a anunțat și ce se va întâmpla cu cei doi antrenori ai echipei, Elias Charalambous și Mihai Pintilii.

Aceștia au de aseară un nou obiectiv, calificarea în Conference League, singura competiție europeană în care FCSB mai poate ajunge. Dacă îl vor rata, atunci vor pleca, a anunțat Gigi Becali. „Play-out-ul e câștigat! Nu se pune problema ca ei să plece! Nu are rost să discutăm. Dacă echipa nu participă în cupele europene, atunci schimbăm antrenorii. E ultima zi în care vorbesc. Nu vreau să aduc completări. Nu se pune problema. Dacă nu ne calificăm în Conference, atunci schimbăm antrenorii”, a declarat Gigi Becali, la PrimaSport.

Ca să ajungă în cupele europene, FCSB trebuie să se claseze pe unul dintre primele două locuri din play-out, să câștige barajul cu cealaltă echipă de pe primele două poziții, apoi să iasă învingătoare și cu formația aflată pe locul 3 sau 4 din play-off (în funcție de câștigătoarea Cupei României). Așa se va califica în turul al doilea preliminar al UEFA Conference League.