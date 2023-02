Gică Popescu, îngrozit de ce a ajuns România: „Mă crucesc!“

România are șansa de a sparge „blestemul telecomenzii“, după cum Adevărul a explicat aici. Ar fi un deznodăment firesc, având în vedere că grupa noastră de calificare pentru Euro 2024 e atât de accesibilă, încât nici dacă am fi ales noi echipele, nu puteam să avem o misiune mai ușoară de atât! Și, din păcate, inclusiv acum sunt oameni în fotbalul românesc, care se feresc să vorbească, răspicat, despre faptul că tricolorii sunt obligați să obțină unul din primele două locuri în grupă, adică cele calificante.

Această situație șocantă, semnalată și de Adevărul aici, l-a revoltat pe Gică Popescu (55 de ani). Într-o intervenție la Orange Sport, fostul căpitan al naționalei a insistat că e, pur și simplu, indecent să vorbim despre faptul că ne temem de echipe, precum Israel și Elveția.

Ce a spus Gică Popescu?

*Mă crucesc în momentul în care văd că vorbim despre un adversar de temut, aşa cum e Israelul. Refuz să cred că am ajuns în un aşa hal încât să ne temem de Israel. Nu putem să ne speriem de Israel, lăsaţi-mă în pace! Nu pot să accept aşa ceva, că ne e frică de Israel! Şi de Elveția... Că Elveţia a făcut progrese... E Elveţia, nu e Olanda, Franţa, Spania, e Elveţia!

*Edi Iordănescu iese la TV, vorbeşte bine, dar rezultatele îl contrazic de cele mai multe ori. Selecţionerul e cel care răspunde de tot ce e la naţională, de bune, de rele. Se plânge că are jucători accidentaţi, că are jucători în minus... eşti pus acolo să găseşti soluţii. Şi nu cred că naţionala are un «11» pe care să nu-l poţi schimba, cum era în perioada noastră.

*Echipa naţională trebuie să fie pentru jucători cel mai mare încărcător de moral. Oameni buni, dacă nu faceţi faţă la marea performanţă, nu veţi ajunge niciodată fotbalişti de top! Vrei să faci parte din vestiare importante? Trebuie să suporţi presiunea.

*La noi criteriile de analiză ale unui jucător sunt diferite faţă de cele de afară. La Barcelona preferau jucători cu calităţi în minus, dar care suportau presiunea. Dau un exemplu, Puyol. Calităţi tehnice n-avea foarte multe, dar avea un spirit. La meciurile mari juca mereu bine. Ăştia sunt jucătorii pe care îi vrea orice antrenor. Nu suporţi presiunea, n-ai ce căuta!

*Nu ne ajută rezultatele? Pai, să le facă! Cine a făcut rezultatele astea? Nu sunt ei cei care le-au făcut?

Programul naționalei în preliminariile Euro 2024, grupa I

25 martie 2023

*Andorra – România

28 martie 2023

*România – Belarus

16 iunie 2023

*Kosovo – România

19 iunie 2023

*Elveția – România

9 septembrie 2023

*România – Israel

12 septembrie 2023

*România – Kosovo

*12 octombrie 2023

*Belarus – România

15 octombrie 2023

*România – Andorra

18 noiembrie 2023

*Israel – România

21 noiembrie 2023

*România – Elveția

*Primele două clasate se vor califica la Euro 2024.