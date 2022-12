România, gata să spargă blestemul telecomenzii în 2023: Ce ne rezervă Anul Nou

2023 e anul în care România poate pune capăt absenței fotbalistice de la turneele finale la care ne-am obișnuit să ne uităm la TV.

Dacă 2022 a însemnat încă un an ratat pentru fotbalul românesc, cu o retrogradare în Liga C a Națiunilor și un Mondial la care am fost spectatori, din nou, din fața televizoarelor, în schimb, 2023 are semne bune pentru tricolori.

Pentru că, la tragerea la sorți pentru preliminariile Euro 2024 (14 iunie – 14 iulie), eveniment găzduit de Frankfurt în luna octombrie, norocul ne-a surâs. Practic, naționala pregătită de Edward Iordănescu a nimerit într-o grupă atât de ușoară, încât nici dacă alegeam noi echipele nu puteam găsi o variantă mai bună! Și atenție: la Euro 2024 se califică primele două clasate din fiecare serie, așa că România poate privi cu optimism spre calificare dintr-o grupă cu Elveția, Israel, Kosovo, Belarus și Andorra.

Ne încălzim cu tenisul

În 2023, marile întreceri vor veni, treptat, după cum se poate vedea din calendarul alăturat. Iată însă un rezumat al celor mai importante evenimente:

*În ianuarie, tenisul va fi în prim-plan, cu Australian Open, turneu la care sperăm să o vedem și pe Simona Halep (31 de ani, 10 WTA) dacă suspendarea ei provizorie pentru dopaj va fi ridicată, așa cum speră avocații.

*În februarie, fotbalul redevine sportul-rege, cu Mondialul Cluburilor și cu „dubla“ CFR-ului în play-off-ul Conference League, cu Lazio.

*Martie ne va aduce startul campaniei de calificare pentru Euro 2024, cu două meciuri în care tricolorii sunt condamnați să ia maximum de puncte.

*În aprilie, Cristina Neagu și colegele ei vor ataca Mondialul de handbal feminin, în barajul de calificare cu Portugalia, o formalitate pentru românce, cel puțin pe hârtie.

*În iunie, România va organiza Euro U21, alături de Georgia. Naționala pregătită de Emil Săndoi va evolua în grupa B, pe Stadionul Steaua, după următorul program: România – Spania (21 iunie), România – Ucraina (24 iunie), România – Croația (27 iunie).

*Septembrie și octombrie ne vor aduce Mondialul de rugby, găzduit de Franța. Cu prezența „Stejarilor“ care vor juca, pe rând, cu Irlanda (9 septembrie, Bordeaux), Africa de Sud (17 septembrie, Bordeaux), Scoția (30 septembrie, Lille) și Tonga (8 octombrie, Lille).

*În fine, în noiembrie, vom afla deznodământul campaniei de calificare pentru Euro 2024 și vom urmări Mondialul de handbal feminin, găzduit de Norvegia, Danemarca și Suedia, eveniment care va continua și în luna decembrie.

IANUARIE

*Handbal feminin, Liga Campionilor, Banik Most – CSM București (7)

*Handbal feminin, Liga Campionilor, Rapid – Buducnost (8)

*Handbal masculin, Campionatul Mondial (11-29)

*Fotbal, Cupa Africii (13 ianuarie – 4 februarie)

*Handbal feminin, Liga Campionilor, CSM București – Odense (14)

*Handbal feminin, Liga Campionilor, Esbjerg – Rapid (15)

*Tenis, Australian Open (16-29)

*Fotbal, Superliga, etapa a 22-a, prima din noul an (20-23)

*Handbal feminin, Liga Campionilor, Rapid – Kastamonu (21)

*Handbal feminin, Liga Campionilor, Bietigheim – CSM București (22)

FEBRUARIE

*Fotbal, Mondialul Cluburilor (1-11)

*Handbal feminin, Liga Campionilor, Metz – Rapid (4)

*Handbal feminin, Liga Campionilor, CSM București – Brest (5)

*Handbal feminin, Liga Campionilor, Krim – CSM București și Rapid – Lokomotiv Zagreb (12)

*Fotbal american, Super Bowl (12)

*Fotbal, Conference League play-off, Lazio – CFR Cluj (16)

*Baschet, NBA All-Star Game (19)

*Fotbal, Conference League play-off, CFR Cluj – Lazio (23)

MARTIE

*Atletism, Campionatele Europene indoor (2-5)

*Formula 1, Bahrain (5)

*Fotbal, Superliga, etapa a 30-a, ultima din sezonul regulat (10-13)

*Handbal feminin, Liga Campionilor play-off (18-19)

*Formula 1, Arabia Saudită (19)

*Handbal feminin, Liga Campionilor play-off (25-26)

*Fotbal, Preliminarii Euro 2024: Andorra – România (25)

*Fotbal, Preliminarii Euro 2024: România – Belarus (28)

APRILIE

*Formula 1, Australia (2)

*Handbal feminin, play-off pentru CM 2023: România – Portugalia (7/8)

*Handbal feminin, play-off pentru CM 2023: Portugalia – România (11/12)

*Tenis, Billie Jean King Cup: Slovenia – România (14-15)

*Haltere, Campionatele Europene (15-23)

*Snooker, Mondialele de la Crucible (15 martie – 1 mai)

*Formula 1, China (16)

*Atletism, Maratonul de la Boston (17)

*Atletism, Maratonul de la Londra (23)

*Handbal feminin, Liga Campionilor, sferturi (29-30)

*Formula 1, Azerbaidjan (30)

MAI

*Handbal feminin, Liga Campionilor, sferturi (6-7)

*Formula 1, Miami (7)

*Judo, Campionatele Mondiale (7-14)

*Tenis de masă, Campionatele Mondiale (20-28)

*Formula 1, Emilia Romagna (21)

*Fotbal, Finala Cupei României (24)

*Formula 1, Monaco (28)

*Tenis, French Open (28 mai – 10 iunie)

*Fotbal, Finala Ligii Europa (31)

IUNIE

*Handbal feminin, Liga Campionilor, Final Four (3-4)

*Formula 1, Barcelona (4)

*Fotbal, Finala Conference League (7)

*Fotbal, Finala Ligii Campionilor (10)

*Fotbal, Liga Națiunilor, faza finală (14-18)

*Fotbal, Preliminarii Euro 2024: Kosovo – România (16)

*Formula 1, Montréal (18)

*Fotbal, Preliminarii Euro 2024: Elveția – România (19)

*Fotbal, Euro U-21 găzduit de România și Georgia (21 iunie – 8 iulie)

IULIE

*Ciclism, Turul Franței (1-23)

*Formula 1, Spielberg (2)

*Tenis, Wimbledon (3-16)

*Formula 1, Silverstone (9)

*Fotbal, Liga Campionilor, turul I preliminar, prima manșă (11-12)

*Fotbal, Conference League, turul I preliminar, prima manșă (13)

*Înot, Campionatele Mondiale (14-30)

*Fotbal, Liga Campionilor, turul I preliminar, retur (18-19)

*Fotbal, Conference League, turul I preliminar, retur (20)

*Formula 1, Mogyoród (23)

*Fotbal, Liga Campionilor, turul II preliminar, prima manșă (25-26)

*Fotbal, Conference League, turul II preliminar, prima manșă (27)

*Formula 1, Stavelot (30)

AUGUST

*Fotbal, Liga Campionilor, turul II preliminar, retur (1-2)

*Fotbal, Conference League, turul II preliminar, retur (3)

*Fotbal, Liga Campionilor, turul III preliminar, prima manșă (8-9)

*Fotbal, Conference League, turul III preliminar, prima manșă (10)

*Fotbal, Liga Campionilor, turul III preliminar, retur (15)

*Fotbal, Supercupa Europei (16)

*Fotbal, Conference League, turul III preliminar, retur (17)

*Atletism, Campionatele Mondiale (19-27)

*Fotbal, Liga Campionilor, play-off, tur (22-23)

*Gimnastică ritmică, Campionatele Mondiale (23-27)

*Fotbal, Conference League, play-off, tur (24)

*Baschet, Cupa Mondială (25 august – 10 septembrie)

*Formula 1, Zandvoort (27)

*Tenis, US Open (28 august – 10 septembrie)

*Fotbal, Liga Campionilor, play-off, retur (29-30)

*Fotbal, Conference League, play-off, retur (31)

SEPTEMBRIE

*Haltere, Campionatele Mondiale (2-17)

*Formula 1, Monza (3)

*Rugby, Cupa Mondială (8 septembrie – 28 octombrie)

*Fotbal, Preliminarii Euro 2024: România – Israel (9)

*Fotbal, Preliminarii Euro 2024: România – Kosovo (12)

*Formula 1, Singapore (17)

*Fotbal, Liga Campionilor, grupe, prima etapă (19-20)

*Fotbal, Conference League, grupe, prima etapă (21)

*Formula 1, Suzuka (24)

*Atletism, Maratonul de la Berlin (24)

*Gimnastică, Campionatele Mondiale (30 septembrie – 8 octombrie)

OCTOMBRIE

*Atletism, Maratonul Internațional București (7-8)

*Formula 1, Lusail (8)

*Fotbal, Preliminarii Euro 2024: Belarus – România (12)

*Fotbal, Preliminarii Euro 2024: România – Andorra (15)

*Formula 1, Texas (22)

*Formula 1, Mexico City (29)

NOIEMBRIE

*Judo, Campionatele Europene (3-5)

*Formula 1, Sao Paulo (5)

*Atletism, Maratonul de la New York (5)

*Formula 1, Las Vegas (18)

*Fotbal, Preliminarii Euro 2024: Israel – România (18)

*Fotbal, Preliminarii Euro 2024: România – Elveția (21)

*Formula 1, Abu Dhabi (26)

*Handbal feminin, Campionatul Mondial (30 noiembrie – 17 decembrie)

DECEMBRIE

*Fotbal, Liga Campionilor, grupe, ultima etapă (12-13)

*Fotbal, Conference League, grupe, ultima etapă (14)