România, rămasă blocată în timp și uitată de lume: „Nu mai știm nimic de voi“

Cândva, fotbalul românesc își măsura forțele cu Argentina, Columbia sau Anglia, la turnee finale de Cupă Mondială și de Campionate Europene.

Astăzi, ne punem întrebarea dacă putem obține calificarea la Euro 2024 dintr-o grupă cu Elveția, Israel, Kosovo, Belarus și Andorra din care două echipe merg la întrecerea găzduită de Germania! Și încă un adevăr destul de trist: nu mai existăm, practic, la nivel internațional, în condițiile în care România n-a mai fost la un Mondial de... 24 de ani! De aceea, nici nu e de mirare că, atunci când vorbești despre naționala României cu oameni din alte țări, inclusiv jurnaliști de sport, ultimele lor amintiri sunt legate de generația lui Hagi! Apoi, filmul s-a „rupt“.

După tragerea la sorți pentru preliminariile Euro 2024, „Weekend Adevărul“ a căutat să discute cu un jurnalist din Kosovo. Adică, o formație incomodă despre care știm puține lucruri, având în vedere că face parte din FIFA și UEFA abia din 2016. Din dialogul cu ziaristul Uran Krasniqi a rezultat interviul de mai jos care ne arată cum România a decăzut din punct de vedere fotbalistic, în ultimele două decenii.

„Weekend Adevărul“: Care au fost reacțiile în Kosovo, după tragerea la sorți pentru preliminariile Euro 2024?

Uran Krasniqi: Suntem bucuroși, în primul rând, că am evitat cele mai grele grupe preliminare. Mă refer la grupa B, cu Olanda și Franța, și la grupa C, cu Anglia și Italia. Dar cine urmărește fotbalul știe că nu există grupe ușoare. Printre suporterii kosovari există o doză mare de optimism că ne putem califica din grupa noastră. Ce-i drept, opiniile suporterilor sunt mai degrabă bazate pe emoții și nu sunt mereu obiective.

Oamenii din anturajul naționalei cum au comentat șansele de calificare?

Președintele Federației de Fotbal din Kosovo, Agim Ademi, și-a exprimat optimismul în privința calificării. De asemenea, selecționerul Alain Giresse a spus că această grupă ne dă speranțe că putem ajunge în Germania.

S-a spus ceva despre naționala României?

La noi, meciurile cu România n-au fost discutate, în mod explicit. Dintre echipele aflate în grupa noastră, s-a vorbit foarte mult despre partidele cu Elveția. Iar asta pentru că o mare comunitate kosovară există în această țară. Și, totuși, ne-au surprins știrile ajunse la noi din România. Cum că la voi au fost voci care au sugerat că România n-ar trebui să joace meciurile cu Kosovo! Suntem foarte surprinși că nu ne recunoașteți ca stat independent. De ce?! Din punct de vedere istoric, popoarele noastre au avut mereu o relație bună. De aceea, politica României de astăzi e foarte ciudată pentru noi. Kosovo e un caz clar de stat care și-a câștigat independența. Ceea ce a fost demonstrat, foarte clar, de Marti Ahtisaari, fostul președinte al Finlandei, dar și de Curtea Internațională a Justiției.

Cum e văzut fotbalul românesc de astăzi în Kosovo?

În general, e necunoscut. Ceea ce se explică prin lipsa rezultatelor internaționale pentru echipele românești, atât la prima reprezentativă, cât și la nivel de cluburi. În fotbal, la fel ca în alte domenii, performanțele sunt cele care te aduc la suprafață, te fac cunoscut. Din păcate, nu e cazul României, în momentul de față.

Și, totuși, care sunt ultimele voastre amintiri cu fotbalul românesc?

Uite, îți povestesc ceva. Acum câteva zile, am lansat o provocare pe Facebook. I-am întrebat pe oameni dacă știu ce echipă a fost campioana Europei în anul în care s-au născut? Primul răspuns l-am oferit chiar eu: Steaua București în 1986. Mă impresionează și acum că Steaua a devenit primul club din fostul bloc comunist care a câștigat o competiție atât de prestigioasă. Această performanță a arătat calitatea Stelei, la vremea respectivă. Țin minte și acum că am văzut loviturile de departajare, în finala cu Barcelona. Și am fost fascinat de portarul Stelei, Helmuth Duckadam, care a apărat patru penalty-uri.

Bun. Și la nivel de națională?

În anii ’90, anii copilăriei mele, țin minte foarte bine Mondialul din America. De atunci, îmi amintesc de puternica echipă a României care a trimis Argentina acasă. Diego Maradona n-a fost pe teren în acel meci, fiind deja acasă după testul său pozitiv de doping, dar pe teren s-a aflat un alt Maradona. Numele lui: Gheorghe Hagi. Și, bineînțeles, România a câștigat acel meci. Țin minte că Hagi era poreclit „Maradona din Carpați“. Dar nu era singurul fotbalist de calitate în naționala de atunci. Îi mai țin minte pe Florin Răducioiu, Ilie Dumitrescu, Dan Petrescu, Gheorghe Popescu, dar și alții. Și mai țin minte de la acel Mondial meciul strâns cu Suedia din optimi în care penalty-ul ratat de Belodedici a năruit visul României de a avansa în competiție. Chiar și așa, echipa României de la acel Mondial a arătat lumii că și naționalele din această parte a Europei, în care ne aflăm, sunt capabile de a juca un fotbal frumos.

107

e locul pe care îl ocupă Kosovo în ultimul clasament FIFA din octombrie. România se află pe 53 în această ierarhie.

Kosovo, lot bun, rezultate modeste

Faptul că în țară, Kosovo a ajuns o sperietoare pentru unii oameni din fotbalul românesc e încă o dovadă că naționala și-a făcut cota țăndări prin rezultatele din ultimii ani. Pentru că, în mod normal, Kosovo e o echipă decentă, însă de Liga C a Națiunilor. Ce-i drept, tot aici am ajuns și noi, după campania catastrofală din acest an. Și, totuși, când ne uităm la rezultatele kosovarilor, începând din 2021, vedem că, de câte ori au întâlnit o națională cât de cât decentă, ei au pierdut meciul. În acest an, în grupa din Liga Națiunilor, au fost cele două înfrângeri cu Grecia (0-1 acasă și 0-2 în deplasare), Ceea ce arată un regres pentru că, anul trecut, în preliminariile Mondialului din 2022, Kosovo a remizat de două ori cu Grecia (1-1 în deplasare și acasă). Singurul rezultat remarcabil pentru naționala pregătită de Alain Giresse din 2021 până acum e o victorie cu Irlanda de Nord, acasă, în Liga Națiunilor, scor 3-2. Apoi însă, partida de la Belfast a fost pierdută de kosovari, scor 1-2. În ceea ce privește lotul, viitoarea adversară a României are jucători buni, precum Vedat Muriqi (Mallorca) sau Amir Rrahmani (Napoli). Foarte puțini internaționali kosovoari evoluează în campionatul intern, majoritatea fotbaliștilor fiind legitimați la cluburi din Elveția și Turcia.

Programul naționalei în preliminariile Euro 2024, grupa I

25 martie 2023

*Andorra – România

28 martie 2023

*România – Belarus

16 iunie 2023

*Kosovo – România

19 iunie 2023

*Elveția – România

9 septembrie 2023

*România – Israel

12 septembrie 2023

*România – Kosovo

*12 octombrie 2023

*Belarus – România

15 octombrie 2023

*România – Andorra

18 noiembrie 2023

*Israel – România

21 noiembrie 2023

*România – Elveția

*Primele două clasate se vor califica la Euro 2024.