Gică Popescu, după ce băiatul său n-a avut parte de nepotisme la Farul: „Copilul ăsta își pierduse zâmbetul"

La Farul nu sunt nepotisme, dacă ne luăm după faptul că Nicolas Popescu, băiatul fostului mare internațional Gică Popescu, în prezent președintele clubului constănțean, nu prindea echipa. În această vară, fotbalistul de 22 de ani a fost împrumutat la Steaua, în Liga 2, o mutare mulțumitoare pentru tatăl său.

Crescut la Academia Gheorghe Hagi, Nicolas Popescu a jucat primele sale 4 meciuri la Steaua. Gică Popescu a dezvăluit că fiul său se simte bine, revenindu-și după o perioadă mai puțin bună din viața sa.

„Este din nou copilul viu”

„Îmi pare rău că nu a făcut pasul mai devreme, adică să o ia de undeva de jos și să se impună. Nu am reușit să-l conving mai devreme, acum vreo doi ani de zile. Mai bine mai târziu decât deloc. E super fericit, a început să zâmbească din nou. Copilul ăsta își pierduse zâmbetul și asta este cel mai important pentru noi.

Este din nou copilul viu, vesel și mereu pus pe glume. Până la urmă, asta ne dorim cu toții ca părinți. Cel mai important lucru este că și-a recăpătat zâmbetul. Trebuie să aibă meciuri în picioare. Am sperat că va juca la Farul. Cel mai important lucru este să joci meci de meci și, dacă ai calitate, faci pasul la o echipă mai mare", a spus Gică Popescu, pentru digisport.ro.