Gică Popescu, negru de supărare pe Gică Hagi. Tiradă la adresa cumnatului său

Gică Popescu și-a arătat nemulțumirea la adresa cumnatului, prietenului și șefului său de la Farul, Gică Hagi. Mărul discordiei dintre cei doi este faptul că Nicolas Popescu nu joacă aproape deloc sub comanda managerului constănțenilor, deși acesta a promis că va avea grijă de el.

Fostul fundaș al naționalei a dezvăluit discuția pe care a avut-o cu Hagi înainte de debutul sezonului: Gică i-a promis că băiatul lui Popescu va primi mai multe minute de joc, însă acest lucru nu s-a întâmplat. În emisiunea Prietenii lui Ovidiu, de la gsp.ro, fostul internațional a povestit că e nemulțumit de faptul că fiul său nu are șansa de a demonstra ce știe la Farul și că este folosit doar pe final de joc.

”Nu joacă mai deloc. Eu am vorbit cu Gică în vara acestui an și mi-a zis că o să aibă mult mai mult spațiu, că va juca mult mai mult. Din păcate, nu s-a întâmplat. În ultimele cinci meciuri... a jucat în patru, dar șapte, zece minute. Foarte puțin. Nu prea prinde echipa pentru că nu i s-a dat spațiu. Dacă nu joci...

Nicolas Popescu, mărul discordiei

Nu are puțin talent, are mult talent! Pentru că în momentul în care el a venit la Farul, Gică a venit și a zis ”Bă, l-am văzut pe Nico jucând, e bombă! Adu-l la Constanța!”. L-am adus la Constanța. A avut o problemă când a crescut foarte, foarte mult. Se întâmplă des la copiii ăștia", a declarat Gică Popescu la gsp.ro.

"Eu cred că fără probleme poate face față ușor la cerințele primei echipe. Ușor! Aici nu vorbim de nepotisme. Dacă are valoare, să joace! Da? Dacă nu are valoare, să crească și să joace după aceea.Eu cred că poate să joace mai mult. Deci dacă ar juca și ar juca prost, da, aș zice: ”Băi, joacă prost!”. Da, să joace, adică, băi, joacă doi, trei, cinci, zece și joacă slab, Băi băiatule, du-te și joacă în altă parte! Eu nu vreau să joace pentru că e nepot! Vreau să joace că are calități și poate să fie de ajutor echipei. Și eu cred că poate să o facă foarte bine", a mai adăugat Gică Popescu.