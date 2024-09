Hagi, promotor agresiv al lui Ianis, combate nepotismul la propriul său club: cazul care arată exigența sa

Cine a urmărit comportamentul lui Gheorghe Hagi (59 de ani), în ceea ce îl privește pe Ianis (25 de ani), a remarcat încercările unui părinte subiectiv de a-și „băga“ copilul cât mai în față, ba la nivel de club, ba la echipa națională.

Comentând această situație, fostul mare fotbalist, Marcel Răducanu (69 de ani), stabilit în Germania dinainte de ’89, a avut câteva observații pertinente, anul trecut: „De ce trebuie să sară Hagi pentru băiatul lui? Ianis are 24 de ani, dacă se simte lezat, poate să iasă singur și să spună ce anume îl deranjează. În Germania, nu vezi așa ceva. Iar chestia aia, cu brandul, chiar nu-și are rostul. Păi, ce mari realizări a avut Ianis în fotbalul mondial, să spună că e același brand în lume, ca taică-su?!“.

Culmea ironiei e că, deși a fost acuzat nu o dată de „nepotism fotbalistic“, în cazul băiatului său, Hagi strivește această chestiune toxică la propriul său club! Cazul copilului lui Gică Popescu (56 de ani) e cel mai bun exemplu în acest sens.

L-a temperat de la bun început

La fel ca Hagi, „Baciul“ și-a îndrumat băiatul spre sportul-rege. Și, la fel ca în cazul lui Ianis Hagi, Nicolas Popescu nu s-a apropiat de valoarea fotbalistică uriașă a tatălui său. Popescu jr și-a început cariera la Voluntari, dar din 2018, pe când avea doar 15 ani, a făcut pasul spre Viitorul lui Hagi, cum se numea pe atunci echipa.

Încă de când l-a primit pe Nicolas sub comanda sa, Hagi a avut grijă să tempereze entuziasmul cumnatului său, Gică Popescu, în privința traseului fotbalistic al băiatului.

„El a vrut să vină aici (n.r. – de la Voluntari). A fost decizia lui, şi-a ales un drum în viaţa. Dacă îşi va dori, dacă are talent şi e puternic, o să ajungă departe. Nicolas e inteligent şi e ideal ca mijlocaş central. Vom vedea cum va evolua şi cât de puternic va fi din punct de vedere fizic. Tatăl lui dorea ca el să fie atacant, dar, din păcate pentru el, cred că poziţia lui Nicolas e playmaker defensiv“, spunea Hagi în 2018.

Tot atunci, managerul Farului îl încuraja, totuși, pe Nicolas Popescu, oferind și o declarație savuroasă: „Armăsarul a fost bun... cred că sămânţa e bună. Şi cred eu că e un băiat inteligent, destul de iute, serios, îi place fotbalul, are talent, eu l-am văzut şi îmi place. Am observat că e inteligent în joc şi are tehnică bună. Poate să aibă un viitor frumos“.

Niciun favor pentru copilul președintelui

În ciuda acestor declarații date de Hagi, Nicolas Popescu n-a avut până astăzi „explozia“ fotbalistică mult așteptată. Motivele au fost puse de tatăl său pe seama unor probleme fizice. „S-a chinuit și muncește și se chinuie, știu câte eforturi face, sală, singur, preparator, pentru că își dorește enorm să joace fotbal. A trecut însă peste perioada de creștere în care îl dureau genunchii și încheieturile din cauza creșterii. Abia acum s-a stabilizat“, spunea Gică Popescu, la începutul acestui an.

Dacă fostul căpitan al naționalei are dreptate sau nu rămâne de văzut. Cert e că, la Farul, Nicolas Popescu n-a beneficiat de niciun favor. Asta deși tatăl său e președintele clubului. Cifrele demonstrează că Hagi n-a ținut cont, în niciun moment, de numele lui Nicolas Popescu. În ultimele două sezoane, mijlocașul a avut opt apariții, în total, la Farul, adunând doar 133 de minute în meciurile de campionat.

Nici în această stagiune, situația lui Nicolas Popescu nu s-a schimbat radical, deși tatăl său își dorea acest lucru. Deocamdată, tânărul fotbalist are 6 minute în actuala ediție de campionat, fiind trimis pe teren de Hagi în minutul 84 al meciului câștigat cu Hermannstadt, la 3-2 pentru Farul, scor cu care s-a și terminat partida.

10

selecții a adunat Nicolas Popescu la România U-19, la care se adaugă alte trei selecții la România U-15.

Gică Popescu, abordare admirabilă în cazul lui Nicolas

Deși sunt prieteni de o viață și au trecut prin mari bătălii fotbalistice împreună, ba la echipa națională, ba la Galatasaray, Hagi și Popescu au avut abordări diametral opuse, dacă ne uităm la urmașii lor.

Hagi s-a implicat puternic în cariera lui Ianis și, o simplă căutare pe google, arată cât de des a vorbit la superlativ despre actualul mijlocaș de la Rangers. Prin comparație, Gică Popescu a fost mult mai discret cu Nicolas. Și a vorbit despre acesta, la începutul acestui an, la podcastul „SportCast cu Sile”, realizat de Silviu Tudor Samuilă, și apoi în dialog cu Costin Ștucan, la podcastul acestuia, iAM Ștucan. De fiecare dată, „Baciul“ a fost echilibrat, când s-a referit la Nicolas, după cum se poate vedea mai jos:

*E pentru prima dată când spun că e pregătit 100%. S-a stabilizat, a jucat puțin, dar sunt convins că în anul care vine îl va convinge pe Gică (n.r. – Gheorghe Hagi) să joace mult mai mult. Cred că Nico are un potențial... aș putea să fiu subiectiv, dar cred că are un potențial fantastic. Are un talent uriaş. Mult mai talentat ca mine! Eu nu vorbesc grauit. E mai talentat decât mine, dar nu are robusteţea mea.

*Acum un an, i-am zis: <<În viața asta, nu e totul despre fotbal, sunt alte lucruri pe care le poți face.>> Și s-a supărat atât de tare, a spus: <<De ce nu mă susții?>> Și am zis: <<Doamne, Dumnezeule, vreau să fii cel mai bun fotbalist din istoria României! Cum să nu vreau pentru copilul meu? Dacă asta îți dorești... eu vreau să fii fericit! Dacă tu îți dorești să joci fotbal și dacă asta te face fericit, te voi susține toată viața mea!>>. Și asta voi face! E copilul meu și îl voi susține cât pot eu, dar astfel încât să facă ce trebuie, nu mai mult. Și eu niciodată nu... mă știu cu Gică dintotdeauna, nu m-am dus niciodată la el să zic: <<Băi, bagă-l pe Nico, pentru că vreau eu.>>.