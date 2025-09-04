Fiul lui Gică Popescu a alunecat în liga a doua. La Farul nu s-a putut impune

În vârstă de 22 ani, Nicolas Popescu, fiul fostului mare internațional Gică Popescu (57 de ani), va juca pentru CSA Steaua, echipă de fotbal din divizia secundă. Nicolas nu s-a putut impune la Farul, echipă patronată de unchiul său și unde tatăl său este președinte.

Și Popescu senior a evoluat la Steaua, în 1998, pe durata stagiului militar, pentru o perioadă de șase luni.

Mutarea lui Nicolas la Steaua a fost anuntață pe contul oficial de Facebook al grupării din Ghencea.

„Sunt încântat să joc la Steaua, un nume uriaș în fotbalul românesc. Am venit să mă pregătesc, să joc și să avem rezutate cât mai bune. Abia aștept să debutez pentru noua echipă”, sunt primele cuvinte ale lui Nicolas.

CSA Steaua nu are drept de promovare în Superligă, fiind club departamental, care aparține de Ministerul Apărării.

Pregătită de Daniel Oprița, CSA Steaua este momentan pe locul 6 în clasament, cu 10 puncte adunate în 5 etape.