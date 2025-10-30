Afacerile falimentare ale lui Gică Popescu. Fostul căpitan al naționalei pune lacătul pe școala de fotbal, dar merge apăsat în imobiliare

În timp ce anunță dezvoltarea unui proiect nou, fostul fotbalist Gică Popescu (58 de ani) renunță la o afacere mai veche „Baciul” a ales să se axeze pe un domeniu socotit sigur, cel imobiliar, și să renunțe la cel în care doar cumnatul său, Gică Hagi (60 de ani), a reușit, fotbalul.

Gică Popescu, președinte la echipa Farul Constanța, anunță că va deschide, luna viitoare, un proiect de retail comercial în Hunedoara, investiţie de 6 milioane de euro pe terenul unei foste fabrici, conform unei postări de pe pagina personală de Facebook.

„Un nou capitol la Hunedoara. Un proiect dedicat comunităţii, în care am pus multă muncă, viziune şi ambiţie. Oraşele din provincie se pot dezvolta doar cu astfel de iniţiative pline de pasiune şi seriozitate. Ne vedem în noiembrie, la deschiderea GP PLAZA”, a scris Gică Popescu.

În timp ce se lansează în Hunedoara, Popescu închide în Craiova natală școala de fotbal unde visa să găsească talente care să uimească Europa. „Mă gândesc să renunț la Academie, sigur că mă gândesc. Încercăm să găsim și alte soluții, pentru că plătesc anual 20.000 de euro impozit pentru Academie, iar aceste costuri nu pot fi acoperite din activitatea Școlii de Fotbal”, a declarat Gică Popescu, pentru golazo.ro.

Mall-ul din Rahova se lasă așteptat

Ținând cont de traseul avut după renunțarea la fotbal, nu se poate spune că Gică Popescu este foarte priceput în afaceri. În august 2025, Popescu apărea ca acționar majoritar în 11 firme diferite, conform datelor portalului termene.ro. Alte 14 au fost radiate de-a lungul anilor, multe dintre ele ca urmare a falimentului.

Un exemplu de rateu în afaceri este Doldora Capital SRL, firma prin care Gică Popescu s-a asociat cu doi oameni de afaceri, Valentin Roateș și George Șaguna, pentru a construi, în 2010, mall-ul Doldora Bazaar din cartierul Rahova.

Compania a falimentat în 2013, adunând datorii neplătite de aproximativ 48,7 milioane de lei, și a fost radiată în 2016. Popescu avea o participație de 25% în respectiva firmă.

Și-a vândut Ferrariul în pierdere

Nici cu alte investiții nu i-a mers mai bine. Când a semnat cu Dinamo, în 2002, Popescu mergea cu un o mașină de lux, un Ferrari, prin gropile Capitalei.

Bolidul a fost vândut în pierdere, cu 180.000 de euro, de fostul căpitan la Barcelonei către un fotbalist italian cunoscut, Daniele De Rossi, fost la AS Roma.

„Baciul” a ținut Ferrariul doar câteva luni. A renunțat la el din două motive: străzile din România nu se pretează la mașini cu garda la sol joasă, din pricina „craterelor” din carosabil, și, în plus, olteanul a fost influențat de privirile invidioase ale oameni: „Se uita lumea după mine, îmi era ruşine şi am renunţat la el!”.

„L-am luat în 2003 (n.r. de fapt, în 2002), dar l-am vândut după două luni! Am făcut doar 10 drumuri cu el!”, preciza la momentul respectiv Popescu.

Îi merge bine doar cu Rozmarin

Cea mai profitabilă firmă a lui Popescu este Hotel Rozmarin SRL, care a înregistrat o cifră de afaceri de aproape 9 milioane de lei, respectiv un profit de circa 930.000 de lei în 2024, echivalentul a 186.000 de euro.

În martie 2014, când Gică Popescu candida pentru funcția de președinte al Federației Române de Fotbal, portalul de investigații Rise Project a publicat un bilanț al afacerilor fostului fotbalist.

Site-ul a prezentat 8 cazuri în care firmele „Baciului” au fost date în judecată pentru datorii neachitate, unele neplătite nici după rezoluțiile în instanță.